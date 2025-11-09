Con Málaga exige la dimisión de Moreno durante su apoyo a la movilización de Marea Blanca por la sanidad pública

La confluencia de izquierdas Con Málaga ha tomado parte en la movilización en defensa de la sanidad pública convocada por Marea Blanca. - CON MÁLAGA

MÁLAGA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Con Málaga ha pedido este domingo la dimisión del presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el marco de su participación en la manifestación en defensa de la sanidad pública celebrada en la ciudad y en el resto de capitales andaluzas para exigir una atención sanitaria digna, universal y de calidad.

El portavoz de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha señalado que las calles de la ciudad "han vuelto a llenarse de miles de personas con un clamor claro: defender la sanidad pública frente a la pésima gestión del señor Moreno Bonilla y del Partido Popular".

"Hoy miles de personas hemos tomado las calles en Málaga y en toda Andalucía con un clamor claro: defender la sanidad pública frente a la pésima gestión del señor Moreno Bonilla. Se están comportando como auténticos operadores al servicio de la sanidad privada y están maltratando la sanidad pública", ha afirmado Sguiglia.

El portavoz de la confluencia de izquierdas ha denunciado que la privatización progresiva del sistema sanitario andaluz y la externalización de servicios esenciales "han derivado en una gestión negligente que ha puesto en riesgo la vida de miles de personas, especialmente mujeres andaluzas".

"La gestión de los cribados ha sido un absoluto desastre, una gestión negligente que ha puesto en peligro la vida de miles y miles de mujeres andaluzas. No puede seguir al frente de la Junta de Andalucía ni un segundo más quien permitió, por acción o por omisión, que se cometiera un error tan grave. No basta con pedir disculpas: esto tiene que terminar en los juzgados y con la dimisión del señor Moreno Bonilla", ha concluido.