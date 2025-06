Con Málaga exige un plan de movilidad sostenible ante crecimiento urbanístico en zona norte

MÁLAGA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha advertido de que "la falta de planificación en materia de movilidad en la zona norte de la ciudad provoca un riesgo real de colapso circulatorio en la avenida Valle Inclán, uno de los principales ejes viarios de Málaga".

Morillas ha explicado que "el Gobierno local está permitiendo desarrollos masivos sin prever accesos ni alternativas de transporte sostenibles".

Además, ha señalado que, "según datos del propio Ayuntamiento, la avenida Valle Inclán ya soporta más de 55.000 vehículos diarios a la altura de Carlinda y Miraflores de los Ángeles, siendo el tramo con mayor intensidad de tráfico de toda la ciudad".

Morillas ha criticado la "inacción del Área de Movilidad ante el impacto que supondrán futuros proyectos como el futuro tercer hospital junto al Materno, la gran superficie comercial en los terrenos de Salyt o la ampliación del estadio de La Rosaleda. Un informe encargado por el propio consistorio calcula que estas actuaciones generarán más de 4.000 desplazamientos adicionales en hora punta".

"Nos enfrentamos a un modelo urbano obsoleto, que crece sin prever infraestructuras. La ciudadanía no puede ser víctima de esta improvisación", ha apostillado Morillas.

Ha agregado, asimismo, que "no actuar ahora es condenar a Málaga al atasco permanente. La falta de una estrategia de movilidad sostenible es un problema estructural de toda la ciudad".

En este punto, la portavoz adjunta de la coalición de izquierdas ha exigido "un plan integral de movilidad para la zona norte que contemple medidas inmediatas y a largo plazo: soterramiento de la avenida Valle Inclán en su intersección con Camino de Suárez y Martínez de la Rosa, refuerzo del transporte público, fomento de modos sostenibles como la bici o el metro y creación de aparcamientos disuasorios". También reclama que "los nuevos desarrollos incorporen Planes de Transporte al Trabajo (PTT) para reducir el uso del coche".

"El Ayuntamiento tiene una deuda con los vecinos de la zona norte, que cada día pierden horas atrapados en atascos. Esa deuda se salda con inversión, planificación y voluntad política", ha concluido Morillas.

Por su parte, el portavoz de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha advertido de que "el colapso no es una posibilidad, es una certeza si no se actúa ya. Repetir el modelo de crecimiento sin infraestructuras es una receta para el fracaso. Es imprescindible anticiparse y planificar con responsabilidad".

GRATUIDAD BUS PARA MENORES

Por otro lado, Morillas ha acusado al alcalde de actuar como "un trilero que se ha subido al bus de los bulos y que está ocultando de manera deliberada la información relativa a que es el Gobierno de España quien va a garantizar con su financiación la gratuidad del transporte público en Málaga para los niños y niñas menores de 14 años".

Morillas ha incidido en que "la medida se va a poner en marcha gracias a la financiación del Gobierno de España, porque el Ayuntamiento de Málaga no pone ni un euro. Y tenemos que recordar que el PP lleva cuatro años incumpliendo el acuerdo plenario para la gratuidad para los menores de siete años. Ha tenido que venir el Gobierno de España al rescate para financiar esta medida que es fundamental en materia de movilidad para estimular el uso del transporte público colectivo".

"El gobierno del PP ha declarado que, en función de si hay o no financiación del Gobierno de España, a partir del año que viene se podría reducir la gratuidad sólo para los menores de siete años y no para los menores de 14 años, que es como establece esta medida que ha puesto en marcha el Gobierno de España", ha detallado.

Morillas ha pedido al alcalde que "deje de hacer trilerismo y que se comprometa a que, independientemente de si hay o no hay financiación del Gobierno de España en años venideros, el Ayuntamiento de Málaga, a través de la EMT, garantice una dotación presupuestaria suficiente para que ningún niño ni ninguna niña menor de 14 años pague el billete del autobús durante el tiempo que haga falta".

La portavoz adjunta de la coalición de izquierdas sostiene que "los derechos que se conquistan no pueden ser recortados, no pueden ser supeditados a si existe o no financiación por parte de otra administración".

Ha asegurado también que "cada vez el alcalde se parece más al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que viene a Málaga a poner la primera piedra de promociones de vivienda protegida sin poner ni un euro. Y De la Torre anuncia a bombo y platillo medidas financiadas por parte otras administraciones".

Así, ha recordado que el plan del Gobierno de España para el impulso de la movilidad sostenible y el transporte público "está dotado de 878 millones, de los cuales 355 van destinados en exclusiva a fomentar la gratuidad para los menores de 14 años. De esta partida se nutrirá el Ayuntamiento de Málaga para implantar la tarjeta T14 en Málaga".

"Como condición para poder acceder a esta financiación, el plan estatal requiere que la ciudad cuente con una zona de bajas emisiones (ZBE) con régimen sancionador a lo largo de 2025. Un requisito que cumple Málaga, ya que, a partir del próximo 30 de noviembre de 2025 los vehículos sin distintivo ambiental o con distintivo B no domiciliados en Málaga que accedan a la ZBE podrán ser multados", ha concluido.