Con Málaga exige "transparencia y reactivación" del Plan Especial de Gibralfaro "tras años de retrasos"

MÁLAGA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas, ha alertado de la que ha considerado "paralización estructural" del Plan Especial de Protección del Monte Gibralfaro, aprobado en 2015 "y aún sin ejecutar de forma efectiva". Además, ha anunciado que defenderá una iniciativa en la próxima Comisión de Urbanismo, Movilidad y Seguridad para exigir "su reactivación urgente, mayor transparencia y mecanismos estables de participación ciudadana".

Con Málaga defiende que el Monte Gibralfaro constituye uno de los espacios naturales, históricos y paisajísticos más valiosos de la ciudad, y expone que su función como pulmón verde urbano y su estrecha vinculación con la Alcazaba y el Castillo de Gibralfaro "hacen imprescindible una gestión pública rigurosa, planificada y plenamente ajustada al planeamiento vigente".

Toni Morillas, ha exigido "la reactivación del Plan Especial de Gibralfaro, un plan que se aprobó en el año 2015 y que una década después está empantanado de manera absolutamente injustificable. En una respuesta a nuestro grupo, el Ayuntamiento ha reconocido que pese a existir un proyecto de urbanización aprobado en el año 2018, su desarrollo se ha fragmentado, no se disponen de calendario y el grueso de las actuaciones están pendientes".

La líder de la confluencia de izquierdas ha criticado que "hay una falta de voluntad política clara por parte del equipo de Gobierno del PP, hasta el punto de que los vecinos y las vecinas llevan una década exigiendo transparencia, celeridad para impulsar las actuaciones ambientales y paisajísticas y también de prevención de riesgos y de conexión ecológica entre el Monte Gibraltar y el Monte Victoria".

"Por eso es necesario poner en marcha una comisión de seguimiento para que haya transparencia y, sobre todo, determinación clara para que todas las actuaciones pendientes del Plan Especial de Gibralfaro se pongan en marcha. Málaga no puede seguir esperando, llevamos ya esperando una década", ha reclamado.

Por último, Morillas ha señalado que "trasladamos esta iniciativa a la Comisión de Urbanismo con el ánimo de que haya un compromiso político de la Corporación Municipal para que ese plan especial se active y se le dote de un calendario cierto que permita que las actuaciones sean vistas y, sobre todo, que todo este entorno de un enorme valor paisajístico pueda ser disfrutado por los malagueños y las malagueñas".

La iniciativa que defenderá la edil en la oposición en la Comisión de Urbanismo del próximo lunes recoge, entre sus acuerdos, que el Ayuntamiento publique información actualizada y accesible sobre el grado de ejecución del Plan Especial de Protección del Monte Gibralfaro y haga públicos todos los informes técnicos que justifican las recientes actuaciones forestales, incluyendo criterios de seguridad, evaluaciones fitosanitarias, motivación de talas y clareos y programas de reposición o reforestación.

Además, solicitan que se reafirme el compromiso de los grupos municipales para reactivar y actualizar el Plan y que se cree un Comité de Seguimiento con representación política, técnica, experta y vecinal, que se reúna periódicamente para evaluar los avances, garantizar la transparencia y proponer mejoras que aseguren una gestión sostenible y participada del Monte Gibralfaro.