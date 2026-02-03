Málaga Guitar Experience 2026 reunirá en Torremolinos a lutieres, artesanos y músicos

El encuentro lo ha presentado el concejal de Cultura y Eventos, José Manuel Ruiz, junto a los promotores del evento, José Antonio López Morales y Rafael Salas Vázquez, y junto al presentador del festival, el periodista Manolo Bellido. - AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS

Málaga Guitar Experience Torremolinos 2026 reunirá en el auditorio municipal Príncipe de Asturias de la ciudad malagueña del 13 al 15 de febrero a lutieres, artesanos y músicos. Los Deltonos, Eric Sardinas y Vargas Blues Band encabezan el cartel de esta edición, en la que también estarán otras bandas como Tabletom o Los Hermanos Dalton.

El encuentro lo ha presentado este martes el concejal de Cultura y Eventos, José Manuel Ruiz, junto a los promotores del evento, José Antonio López Morales y Rafael Salas Vázquez, y junto al presentador del festival, el periodista Manolo Bellido.

El concejal ha destacado que para Torremolinos "es importante acoger un evento de esta envergadura que suma cultura, turismo y proyección exterior y que, además, refuerza nuestra apuesta por una programación diversa y de calidad durante todo el año".

Una feria cultural y musical dedicada al mundo de la guitarra y la artesanía musical contemporánea que estará abierta a un público general y se celebrará en un espacio que combinará exposición, talleres, charlas y conciertos.

El programa contempla una gran exposición de lutieres y artesanos relacionados con la fabricación de guitarras, bajos, amplificadores, pedales y accesorios, con demostraciones y zonas de prueba para el público. Se desarrollarán ponencias, clases magistrales y actividades formativas, así como un taller infantil gratuito de construcción de guitarras, orientado a acercar la música y la artesanía a los más pequeños.

Tal y como se ha destacado durante la presentación, esta edición de Málaga Guitar Experience está dedicada a Javier Vargas, guitarrista de blues y rock español, fundador y líder de Vargas Blues Band.

El evento incluye una amplia programación de conciertos con artistas de primer nivel nacional e internacional, junto a bandas y músicos locales. Entre los artistas y bandas destacan Los Deltonos, Ricardo Marín Trío, Los Hermanos Dalton, Eric Sardinas, Suzete&More, Vargas Blues Band o Tabletom, entre otros.

Todo ello acompañado de zonas de restauración, espacios expositivos y servicios para el público y los participantes. La entrada tendrá acceso gratuito hasta completar aforo.

El objetivo es promocionar la artesanía musical y la cultura en torno a la guitarra, además de buscar situar a Torremolinos como referente nacional e internacional, atrayendo visitantes y dinamizando la actividad cultural y turística del municipio.