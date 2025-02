Málaga se movilizará en las calles el 5 de abril por "el fin del negocio de la vivienda"

MÁLAGA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El movimiento vecinal Málaga para Vivir anuncia la convocatoria de una gran manifestación para el próximo 5 de abril, en coordinación con decenas de ciudades de toda España, bajo el lema 'Acabemos con el negocio de la vivienda'. La manifestación partirá a las 11:30 horas desde la plaza de la Merced y pondrá el foco "en la crisis habitacional y en un modelo de ciudad basado en la especulación inmobiliaria y turística, que expulsa a sus habitantes, precariza el empleo y destruye el territorio".

Málaga para Vivir destaca que las multitudinarias manifestaciones del 29 de junio y el 9 de noviembre, con 25.000 y 30.000 personas en las calles respectivamente, "han marcado un punto de inflexión en la ciudad". "Algo ha cambiado en esta ciudad, se ha roto el relato de consenso que ha dirigido el desarrollo de esta ciudad en las últimas décadas. Las evidencias son claras, este relato ha sido una estafa: todo en estas últimas décadas se ha hecho para convertir el centro de Málaga en un parque de atracciones turísticas que solo beneficia a unos pocos, mientras expulsa a su vecindad", aseguran.

Para el movimiento vecinal, este diagnóstico no solo es compartido por quienes se movilizan, sino que se refleja en los datos; y recogen que según el Instituto Nacional de Estadística (INE), Málaga es la ciudad con las zonas de mayor presión turística sobre la vivienda de todo el Estado. También apuntan que en el entorno de la plaza de la Merced, ocho de cada diez viviendas están destinadas a alquiler turístico.

"Al mismo tiempo, 34.466 personas están registradas como demandantes de vivienda, mientras que existen 7.496 alojamientos turísticos con 32.132 plazas disponibles. ¿Alguien cree que esto es sostenible?", han cuestionado desde el movimiento.

Málaga para Vivir insiste en que el acceso a la vivienda se ha convertido en el principal problema de la ciudadanía en toda España. Y apuntan que los alquileres han alcanzado cifras desorbitadas: el precio medio por metro cuadrado ya supera los 14,5euro, el más alto de Andalucía y uno de los mayores de España. Y que la expansión de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) ha acelerado esta crisis. Según los datos de Málaga para Vivir, la ciudad ha pasado de 25.000 VUT en 2018 a casi 73.000 en 2024.

"El enriquecimiento de una pequeña minoría rentista a costa de asfixiar económicamente a una gran parte de la sociedad, la impunidad con la que opera la patronal inmobiliaria y la imposibilidad de construir proyectos de vida por la falta de acceso estable a una vivienda han encendido la indignación social y han consolidado el consenso de que la vivienda debe dejar de ser un negocio para convertirse en un derecho.", han denunciado desde la organización.

Además del problema de la vivienda, Málaga para Vivir ha señalado la precariedad laboral y la destrucción del territorio como otros de los pilares fundamentales del modelo de ciudad que denuncian. "Ante esta situación, la actuación de todos los gobiernos ha sido la de proteger y favorecer los intereses de la patronal inmobiliaria y turística, y de los grandes promotores y fondos de inversión, a los que además se les ha vendido o regalado el suelo público", han criticado.

"Mientras tanto, la mayor parte de la población queda fuera del acceso a la vivienda y es expulsada de la ciudad. Solo con la organización vecinal de base y la lucha desde los barrios podremos hacer frente al sistema rentista que sostiene el actual modelo de vivienda y de ciudad. Tenemos que acabar con el negocio de la vivienda y con un modelo de ciudad turística que solo beneficia a quienes nos explotan y expulsan de la ciudad", exponen.

Frente a este escenario, Málaga para Vivir ha hecho un llamamiento a la organización vecinal y a la movilización masiva el 5 de abril. "El 29J y el 9N demostraron que Málaga no está dispuesta a aceptar el relato engañoso de este modelo de ciudad. Ahora damos un paso más: salimos a las calles de todo el Estado para exigir el fin del negocio de la vivienda y de este modelo de ciudad". "La ciudad es para vivir, no para especular. Málaga es para vivir, no para convertirla en un parque de atracciones", han concluido.