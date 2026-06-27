Málaga se moviliza este sábado por "la vivienda, contra la precariedad y la destrucción del territorio"

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MÁLAGA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Málaga para Vivir ha convocado este sábado, 27 de junio, una movilización en la capital por "la vivienda, contra la precariedad y la destrucción del territorio".

La manifestación, que parte a las 11,30 horas de la plaza de la Merced, incide en que "ni alquileres por las nubes ni salarios por los suelos". Se trata de la cuarta movilización desde 2024, tras la del 29 de junio, el 9 de noviembre y el 5 de abril del pasado año.

Los convocantes insisten en que "es mucho lo que está en juego" y aseguran que este sábado "volveremos a salir a la calle por la desmercantilización de la vivienda, por la desprecarización de la vida y por la lucha contra la depredación del territorio".

En el manifiesto del 27J se incide en que salen a las calles "para demostrar una vez más que, ante esta situación de crisis que vivimos, con alquileres por las nubes y salarios por los suelos, no nos resignamos". "Que vamos a seguir organizándonos y movilizándonos hasta lograr acabar con este modelo de ciudad y de sociedad que extrae beneficios para unos cuantos a costa de precariedad y miseria para las muchas", han apuntado.

Además, recuerdan que "no es una manifestación aislada, hace parte de un ciclo de luchas que avanza sin detenerse, porque nos va la vida en ello".

"Desde aquel 29 de junio de 2024, al que le siguieron las movilizaciones del 9 de noviembre y el 5 de abril, han pasado dos años repletos de encuentros vecinales, jornadas de debate, asambleas y acciones por toda la ciudad. Dos años de construir y trenzar vecindad y luchas", han abundado.

A pesar de esto, lamentan, "los distintos gobiernos, central, autonómico y local, no se hacen cargo de una situación que no deja de empeorar, y se dejan caer medidas básicas pero necesarias como el escudo social contra los desahucios y el decreto de prórroga de alquileres".