Málaga muestra en la 'Smart City Summit' de Taiwán su ecosistema de innovación y emprendimiento

La concejala delegada del Área, Alicia Izquierdo, durante la 'Smart City Summit' de Taiwan. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del área de Innovación, Digitalización y Captación de Innversiones ha participado en la 'Smart City Summit and Expo 2026', desarrollada en Taipéi (Taiwán) del 17 al 20 de marzo, en la que ha mostrado las experiencias y éxitos del ecosistema innovador y de emprendimiento de la ciudad. A este foro internacional, organizado por la Taipei Computer Association, ha asistido una delegación malagueña, en colaboración con la Oficina Económica Cultural de Taipéi en Madrid, representada por la concejala delegada del Área, Alicia Izquierdo.

En una nota de prensa, el Ayuntamiento de Málaga ha informado de su participación en la mesa redonda 'Taiwan Administration for Industrial Digitalization', (ADI) junto a la delegación del 'Intelligent Community Forum (ICF)', en la que se han abordado los retos y avances de la transformación industrial y sostenible de las ciudades; así como en un panel sobre digitalización junto a representantes de instituciones y compañías de Estados Unidos, Canadá, Países Bajos y Taiwán.

De esta manera, Izquierdo ha presentado las estrategias y proyectos que se están desarrollando y consolidando a la ciudad de Málaga como "referente en innovación, digitalización, desarrollo sostenible y emprendimiento", entre las que se encuentran el ecosistema Polo, la Oficina Municipal de información Fotovoltaica, la captación de inversiones y empresas internacionales que eligen la ciudad como sede, entre otros.

Asimismo, la edil ha mantenido un encuentro institucional con el vicealcalde de Taipéi, Chang Wen-Te, con el que se ha compartido y puesto en común las estrategias y planes de innovación de ambas ciudades y los avances en Inteligencia Artificial (IA); así como con máximos responsables de entidades tecnológicas y de comunicaciones como Askey Computer Corporation, filial de ASUS.

La delegación malagueña también ha tenido oportunidad de reunirse con autoridades, universidades y empresas internacionales especializadas en semiconductores en las ciudades de Taipéi y Hsinchu, con el objetivo de invitarlas a formar parte de la emergente comunidad de microelectrónica en Málaga, impulsada por la llegada del Centro Interuniversitario de Microelectrónica (Imec).