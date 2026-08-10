Con Málaga pide bajar el precio del billete a la Feria y reforzar el uso del transporte público

La portavos adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, junto a un autobús. - CÓN MÁLAGA

MÁLAGA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha criticado que el Ayuntamiento prohíba el uso de la tarjeta transbordo para ir a la Feria en bus así como el precio del billete para ir a la Feria, que ha tachado de "despropósito".

Además, ha señalado que la estrategia de movilidad del Ayuntamiento "pasa por desincentivar el uso del transporte público colectivo y promover el uso de VTC que especulan con los precios".

Morillas ha exigido que el Ayuntamiento "dé marcha atrás y refuerce la frecuencia de autobuses, sobre todo en horas punta para evitar las colas kilométricas de años anteriores", y permita el uso de la tarjeta transbordo habitual.

La portavoz adjunta de Con Málaga ha criticado que "subir el precio del billete del autobús que va a la Feria, como ha hecho el Ayuntamiento de Málaga, es un despropósito que sólo tiene como objetivo hacer caja desincentivando el uso del transporte público colectivo para acudir a la feria. El precio sube 50 céntimos, es decir, los malagueños tendrán que pagar dos euros para poder acudir a la Feria y, además, no se podrá utilizar el bonobús ordinario".

"Esta medida no tiene ningún sentido teniendo en cuenta que una de las formas para garantizar una movilidad adecuada y accesible debe ser la de incentivar el uso del transporte público colectivo y para garantizarlo es necesario ampliar la flota, garantizar una buena frecuencia de autobuses y evitar que pase como otros años en los que los autobuses pasan cargados por las paradas sin parar así como mantener un precio asequible", ha apostillado Morillas.

Morillas ha asegurado que "la Feria es un auténtico caos; vemos cómo hay largas colas para subirse al autobús, servicios de bus que están absolutamente saturados" mientras que los VTC cuentan con "una alfombra roja" mientras que "especulan con los precios, hacen competencia desleal al sector del taxi y, además, hacen lo que podríamos calificar de práctica abusiva hacia los usuarios".

Por último, Morillas ha defendido la necesidad de adoptar medidas por parte del Ayuntamiento de Málaga "de una manera planificada que permita evitar que se siga produciendo esa usura por parte de la VTC y que por otro lado garantice el uso del transporte público colectivo".

Para Con Málaga "esto pasa por no subir el precio del billete del autobús para acudir a la feria y que pueda tener el mismo precio y utilizar el mismo bono que utilizar los malagueños en su día a día".