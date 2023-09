Con Málaga pide comparecencia del alcalde para explicar el "retraso" en implantación de Zona de Bajas Emisiones

MÁLAGA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La confluencia de izquierdas Con Málaga en el Ayuntamiento de la ciudad ha registrado una petición de comparecencia del alcalde, Francisco de la Torre, para que explique el retraso en la implantación de la zona de bajas emisiones en la capital, entre otros asuntos referidos al área de movilidad.

Con Málaga señala que este jueves, 21 de septiembre, se conocía la petición que el Ayuntamiento de Málaga hacía llegar al Ministerio para la Transición Ecológica, en el que se pide una prórroga de un año para el despliegue de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). "Esta restricción al tráfico contaminante tendría que haberse implantado antes de 2023, según la Ley de Cambio Climático, en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes", señalan.

El viceportavoz del grupo municipal de Con Málaga, Nico Sguiglia, señala: "No han hecho su trabajo, no han puesto en marcha ningún proceso de participación o consulta con los agentes sociales implicados, no tienen ningún plan para una mejora e implementación del transporte público que minimice el impacto de la medida en la movilidad y no han llegado a tiempo, ni siquiera para dotarse del material necesario".

Señalan que, "precisamente, el retraso en la recepción del material necesario para el despliegue técnico de la ZBE, ha sido el argumento principal que el equipo de gobierno ha utilizado en su justificación".

Para Toni Morillas, portavoz del grupo municipal, "este motivo no es ni válido ni suficiente" y es por eso que ha pedido la comparecencia del alcalde para que explique a la ciudadanía y a la oposición cuál es la razón por la que la ciudad "sigue llegando tarde a esta medida tan necesaria para la salud pública".

Junto a esta petición el escrito de comparecencia también reclama a Francisco de la Torre que informe sobre el estado y los plazos para la regulación de las empresas de alquiler de patinetes, bicicletas y motos eléctricas, y la implantación del billete de EMT gratuito para menores de 7 años.

Esta última es además "una medida aprobada en Pleno y que el Partido Popular incluía en su programa para las pasadas elecciones" recuerda Sguiglia.