Con Málaga propone cláusulas de transparencia en contratos de fiestas y eventos municipales

El portavoz del grupo municipal Con Málaga, Nico Sguiglia. - CON MÁLAGA

MÁLAGA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal Con Málaga --Podemos e Izquierda Unida--, Nico Sguiglia, ha anunciado la presentación de una moción para reforzar la transparencia en la gestión de los contratos del Área de Fiestas, actualmente bajo la responsabilidad de la concejala del Partido Popular, Teresa Porras.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, Sguiglia ha criticado la opacidad con la que se gestionan algunos de los contratos más relevantes del Consistorio, vinculados a eventos como la Cabalgata de Reyes, la Feria de Málaga o la iluminación navideña, que año tras año movilizan millones de euros de dinero público y recaen habitualmente en las mismas empresas adjudicatarias.

Al hilo, el portavoz de Con Málaga ha precisado que "estamos hablando de contratos de enorme volumen económico que afectan a eventos muy queridos por la ciudadanía, pero de los que apenas conocemos más que el importe total y la empresa adjudicataria", al tiempo que ha afirmado que "no sabemos cómo se gestiona ese dinero, cuánto se destina a personal, cuál es el caché de los artistas, cuánto cuestan realmente las producciones musicales de la Feria o la instalación de la iluminación navideña en calles como Larios".

En concreto, la moción propone que la Administración local incorpore cláusulas específicas de transparencia en todos los contratos del Área de Fiestas, obligando a las empresas adjudicatarias a presentar informes detallados y desglosados sobre el uso de los fondos públicos. Estos informes deberían especificar partidas como personal contratado, subcontratas, materiales, logística, instalaciones y otros gastos, además de permitir la auditoría y fiscalización por parte de la administración.

"Queremos abrir puertas y ventanas del Ayuntamiento. No basta con firmar un contrato, transferir millones de euros y no saber nada más. La ciudadanía tiene derecho a conocer qué se hace con su dinero y a tener la máxima transparencia posible sobre la gestión de los recursos públicos", ha apostillado Sguiglia.

Además, el portavoz ha subrayado que esta "falta de información" resulta especialmente llamativa en eventos como la Cabalgata de Reyes, "donde convive un importante contrato con voluntariado y patrocinios privados, o en la Feria de Málaga, donde se desconoce el detalle de los costes reales de las actuaciones musicales y producciones artísticas".

En suma, desde Con Málaga han insistido en que la transparencia no solo es una obligación democrática, sino también "una herramienta para mejorar la eficiencia del gasto, reforzar la confianza ciudadana y evitar cualquier sospecha sobre la gestión de fondos públicos". Así, el objetivo, según Sguiglia, es "garantizar que cada euro de las malagueñas y los malagueños se gestione con rigor, claridad y responsabilidad".