Con Málaga reclama una intervención urgente para frenar la quema de residuos en Los Asperones

MÁLAGA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Con Málaga va a presentar una moción en la próxima comisión de Sostenibilidad Medioambiental e Innovación del Ayuntamiento en la que exige "una actuación decidida para erradicar la quema de residuos en Los Asperones", una práctica que afecta "gravemente a la salud, la seguridad y la calidad del aire de los vecinos" del asentamiento y a barriadas como Soliva, Teatinos y Puerto de la Torre.

En ese sentido ha informado este jueves en rueda de prensa el portavoz del grupo, Nicolás Sguiglia, que ha subrayado que "si estas quemas se produjeran a 200 metros de la casa del alcalde, ya se habría solucionado al día siguiente" y ha calificado la situación de "absoluta vergüenza".

"No puede ser que en esta ciudad haya vecinos de primera, segunda y tercera categoría", ha criticado el concejal. "Málaga se vende como una 'Smart City', pero mientras se están quemando electrodomésticos y basura, cuyos gases tóxicos respiran a diario vecinos de Soliva y Los Asperones", ha dicho, al tiempo que ha insistido en que "con estas temperaturas no pueden ni abrir las ventanas".

En ese sentido, el edil ha asegurado que los vecinos "llevan años denunciándolo y aquí no se ha hecho nada". La moción recoge una serie de medidas urgentes, que incluye la retirada inmediata de residuos susceptibles de ser quemados y un refuerzo de la vigilancia frente a vertidos.

También plantean campañas de concienciación comunitaria sobre los efectos de estas quemas, así como la colaboración con entidades sociales "para ofrecer alternativas laborales dignas y sostenibles a quienes hoy se ven obligados a subsistir de la chatarra".

Además, el texto exige financiar los contenedores soterrados en Soliva y "un refuerzo de la limpieza, muy deteriorada por la dispersión de residuos provenientes de quemas cercanas".

Junto a Sguiglia ha estado el presidente de la Asociación de Vecinos de Soliva, Sergio B., que ha insistido en que esta no es una lucha contra Los Asperones, sino "con ellos". "Ellos también están sufriendo los efectos de estas quemas, que no son culpa suya, sino del Ayuntamiento por no cumplir con su deber de poner solución", ha dicho.

Ha subrayado que las partículas en suspensión que genera "son perjudiciales, incluso cancerígenas", y ha recordado "el alto coste económico y en recursos que supone cada intervención de los bomberos".

En ese mismo sentido se ha expresado el secretario general del Sindicato Andaluz de Bomberos, Andrés Millán, que ha criticado la que ha considerado "dejadez institucional". "El año pasado realizamos más de 600 salidas a Los Asperones, una media de dos al día, y este año se están multiplicando", ha agregado.

Ha afirmado que "mientras atendemos estas emergencias, otras zonas de la ciudad quedan desprotegidas. Esto es también un problema de seguridad pública". Además, ha añadido que los bomberos no disponen de revisiones médicas desde 2017, pese a su exposición a sustancias peligrosas.

Sguiglia ha instado al alcalde Francisco de la Torre a visitar la zona, reunirse con los vecinos y comprobar 'in situ' la gravedad de la situación. Un llamamiento al que se ha sumado la portavoz adjunta del grupo, Toni Morillas, que ha subrayado lo que considera "una clara falta de voluntad política" por parte del equipo de gobierno: "Exigimos soluciones urgentes y recursos que ya existen en un Ayuntamiento con más de 1.200 millones de euros de presupuesto".