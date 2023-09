Málaga reúne a más de 250 empresas tecnológicas e industriales para abordar la transformación digital.

MÁLAGA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Málaga acoge este miércoles y jueves "la mayor cumbre" sobre la industria 4.0 del país, el evento 'Collaborate Reset the Economy', organizado por la plataforma Atlas Tecnológico. El evento conectará a más de 250 empresas de servicios tecnológicos y de la industria para facilitar la transformación digital y potenciar el uso de la innovación como herramienta de competitividad.

Así lo han informado desde Málaga TechPark en un comunicado, apuntando que la cumbre se estructura en diversas fases. En la primera, los asistentes pueden visitar las instalaciones de ocho empresas del ecosistema de la industria 4.0 en Málaga, como son Grupo Premo, TROPS, LDA Audio Tech, Denso Ten, Mayoral, TDK, Dekra y Grupo Ubago.

A continuación, dará comienzo una de las propuestas más innovadoras del evento, las reuniones 'One to One', en las que las empresas industriales podrán conocer en encuentros individuales los servicios tecnológicos de 16 compañías.

Durante el almuerzo del primer día intervendrá el director de Málaga TechPark, Felipe Romera, que presentará su libro 'La Triple Hélice'. Y, a partir de las 17.30 horas, comenzarán las charlas del 'Collaborate Reset the Economy', que se desarrollarán en dos sedes, el miércoles 20 en el edificio Green Lemon del parque tecnológico, con la visita prevista del alcalde, Francisco de la Torre; y el jueves 21 en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma).

Han señalado que participan ponentes de la talla de Paula Carsí, directora de innovación de Ford Europa; Xavier Ferràs, profesor de Esade; Pedro Martín, director de operaciones del Perte CHIP; Guillermo Dorronsoro, de Zabala Innovación y la Universidad de Deusto; Ezequiel Navarro, CEO de Premo Group y presidente de la Fundación Ricardo Valle Innovación.

También Antonio de la Prieta, director del Centro de Tecnología Avanzada de Accenture; Alejandro Gómez, vicepresidente de Zeleros Hyperloop; Carlos Noriega, director de Aciturri Tech; Sergio Bandinelli, director de desarrollo de negocio de Tecnalia Ventures; y Carolina Miyata, socia directora ejecutiva de Prodigioso Volcán.

Para Pablo Olite, CEO de Atlas Tecnológico, "Málaga se está convirtiendo en el punto de encuentro de la industria con el sector tecnológico". "Es clave dar visibilidad a ese liderazgo, una de las grandes fortalezas económicas del territorio, respaldando eventos como el Collaborate Reset the Economy", ha apuntado.

Considera esta cumbre "necesaria en un momento de alta incertidumbre en el que se necesitan voces que ayuden a marcar la senda de una estrategia para ganar competitividad y autonomía tecnológica".

El presidente de la Fundación Innova Ricardo Valle y CEO de Premo Group, Ezequiel Navarro, ha destacado "la oportunidad que brinda el evento Collaborate para nuestro ecosistema conocer de primera mano la actividad de centros tecnológicos que trabajan con miles de empresas y de potenciales proveedores de servicios que se desplazan a Málaga, hay que poner en valor el potencial de compartir y colaborar aprovechando la hospitalidad de Fycma y de Málaga TechPark".

Ha apuntado, asimismo, que han implicado a la Universidad de Málaga "y por primera vez se ofrecen plazas gratuitas para estudiantes para que conozcan a las empresas, las visiten y puedan asistir a sesiones con referentes de la innovación en España".

Entre los asuntos que se abordarán en el 'Collaborate Reset the Economy 2023' se encuentra la innovación como herramienta estratégica de Europa en el nuevo orden, tema escogido para una mesa redonda en la que participarán Francisco Marín (GED Conexo Ventures); Felipe Romera; y Àurea Rodríguez (EIT Culture & Creativity South West).

Antonio de la Prieta hablará sobre reinventar el ecosistema con visión global y debatirán acerca del desafío de España en la revolución de la microelectrónica dos miembros del Grupo de Expertos del Perte CHIP Ezequiel Navarro y la directora general de MaxLinear, Mayte Bacete, junto a Pedro Martín.

Una de las propuestas más imaginativas del evento será la mesa 'El creador es la nueva startup, la importancia de dominar el contenido en la era de las plataformas y la IA generativa', en la que intervendrán Mario Nemirovsky, CTO de la Fundación Innova Ricardo Valle; Eva Pando, de la Fundación Caja Rural de Asturias; y Carolina Miyata.

Tareas como la innovación, la gestión de suministro, inventario y stock, la distribución, la venta y la gestión de experiencia de usuario, hasta el análisis de los datos y el marketing digital son cada vez más colectivas y menos atribuibles a una única fuente de decisión, han apuntado.

En el 'Collaborate Reset the Economy' de Málaga los participantes conocerán, desde la perspectiva de sus protagonistas, claves y casos de éxito en la gestión de las tecnologías que están contribuyendo a esa transformación de las empresas en puntos de conexión entre diferentes actores, en ecosistemas basados en la colaboración.

Para ello, el evento que organiza Atlas Tecnológico se ha diseñado bajo el formato de casos de uso. Directivos de empresas industriales y de servicios tecnológicos tienen la posibilidad de presentar sus experiencias de aplicación de nuevas soluciones en espacios de diez minutos de duración.

Los asistentes podrán conocer los casos de éxito de Lodisna, TROPS, TUPL, Biyectiva, TST, Tecnalia, TDK, Cartif, MyEnergyMap, Eurecat, Atribus, Premo, RELY, TLSI, Zeleros Hyperloop, GMV e Itainnova.

Fundada en Valencia en 2020, Altas Tecnológico tiene una fuerte presencia nacional con un ecosistema que reúne a más de 250 colaboradores y más de 1.000 empresas tecnológicas e industriales. Su objetivo es cubrir todas las áreas estratégicas de cualquier empresa, desde compras a logística, desde operaciones en planta a marketing.