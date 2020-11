Málaga suma 447 nuevos positivos en un día con diez fallecidos y una bajada de hospitalizaciones

MÁLAGA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Málaga ha sumado un total de 447 nuevos positivos detectados por PDIA (PCR o test rápido de antígenos) en las últimas 24 horas, en una jornada con diez fallecidos, 454 curados y con un descenso en las hospitalizaciones hasta las 382.

Así, en relación con las hospitalizaciones, la cifra ha bajado de 392 de este pasado jueves a las 382 que se registran este viernes. Lo que sí han subido son los ingresos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), pasando de 52 a 56 personas, según los datos facilitados por la Consejería de Salud y Familias.

Los datos acumulados reflejan 31.279 contagios contabilizados desde el inicio de la pandemia en la provincia malagueña; 3.421 hospitalizados y 290 pacientes que han pasado por la UCI. Por su parte, el número de curados sigue creciendo también hasta los 21.199 (+454) personas. El número de fallecidos es de 575.

En cuanto a los brotes, se ha detectado uno nuevo en una residencia de mayores, en concreto en Villa-Alhamar de Mijas, con diez casos --cinco residentes y cinco trabajadores.

Asimismo, ha habido cambios en la Residencia Parra Grossi de Ronda, con 54 casos confirmados --43 residentes y once trabajadores-- y se ha notificado un fallecimiento en las últimas 24 horas --haciendo un total de tres--; mientras que en la Residencia Seniors de Vélez-Málaga hay 27 casos --16 residentes y once empleados--. El resto no presentan cambios.

En cuanto a la situación de los centros educativos afectados por el COVID-19, Málaga registra dos cierres completos de un total de 1.209 centros, lo que supone un 0,16 por ciento; además del cierre parcial de 69 aulas de 14.270 --un 0,48 por ciento--, y 27 reaperturas.