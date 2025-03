Con Málaga urge al PP a "desarrollar medidas de movilidad sostenible" para acabar "los atascos de la ciudad"

MÁLAGA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejala portavoz adjunta de Con Málaga, la confluencia de Izquierda Unida, Podemos, Verdes Equo, Más País, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz, Toni Morillas, ha pedido al alcalde, Francisco de la Torre (PP), a "comenzar a poner en práctica una planificación racional de la movilidad y el urbanismo en la ciudad", y sostiene que "el PP tiene que dejar de autorizar urbanizaciones y centros comerciales en puntos negros en materia de movilidad que vendrán a saturar aún más el ya de por sí colapsado tráfico de los accesos a Málaga capital".

De este modo, la concejala ha señalado en una nota de prensa que "lo que toca es fomentar el transporte público, crear aparcamientos disuasorios, puntos para la intermodalidad, consolidar una red de carriles bici por todo el municipio y extender el transporte público, en especial el metro, hacia El Palo, el PTA-Campanillas y Ciudad Jardín con carácter prioritario".

Y junto a las medidas en materia de movilidad, Morillas ha demandado "una reversión de la política de turistificación y de los desarrollos de promociones urbanísticas de viviendas de lujo fuera del alcance de los bolsillos de la inmensa mayoría de la población, hay que frenar la expulsión de la ciudadanía malagueña a otros municipios, aspecto que tiene una innegable afección en el caos en materia de tráfico que sufre la ciudad en todos sus accesos".

Morillas ha recordado que "en el último pleno ordinario preguntamos al equipo de gobierno por las medidas previstas para mejorar el tráfico en la avenida Valle-Inclán ante la intensidad media diaria existente en los días laborales y las previsiones de nuevos desarrollos como el Tercer Hospital, el centro comercial Salyt o la ampliación de La Rosaleda".

De este modo, ha criticado que "la respuesta escrita que se ha recibido hace unos días es que lo están estudiando, una muestra más de la falta de planificación que venimos sufriendo con el PP en Málaga durante las últimas décadas, se promueven nuevos desarrollos y luego, si acaso, se estudia la movilidad, un contrasentido". Informes técnicos "anuncian el colapso que supondrán estos tres desarrollos apuntados si se suman a las actuales infraestructuras y servicios en materia de movilidad", ha detallado.

Las estimaciones apuntan a que "reportarán más de 4.000 viajes diarios en hora punta" y señalan "la necesidad de ejecutar obras de gran calado", como "un soterramiento de la avenida Valle Inclán, en su intersección con el Camino Suárez-Martínez de la Rosa; la construcción de un nuevo acceso noroeste, potenciar el uso de la bicicleta, crear itinerarios peatonales y reforzar las opciones de transporte público, incluyendo la prolongación de la línea de metro", ha detallado Morillas.

La portavoz adjunta de Con Málaga ha denunciado que "la Ronda Este es un calvario diario en hora punta, e igual ocurre en los accesos al PTA o, cada vez más, en las entradas desde la Costa Occidental y el Guadalhorce". A pesar de ello, "siguen los proyectos antes mencionados en la zona norte y, en el extremo oeste, se prevén nuevas macrourbanizaciones en Campanillas y más ampliaciones de la zona comercial de Plaza Mayor; o desarrollos al este, como la urbanización de lujo con hotel incluido en San Antón, dentro del área de influencia de una zona protegida como los Montes de Málaga", ha continuado la edil, todo ello "sin las necesarias previsiones en materia de movilidad. Con el PP seguimos instalados en la crónica de un colapso anunciado".

Morillas ha sostenido que el alcalde "no puede eludir responsabilidades respecto al caos diario de tráfico que sufren los accesos a la capital, no se puede expulsar a los malagueños con una política irresponsable de vivienda y turistificación, con un feroz desarrollismo urbanístico y comercial, y luego lavarse las manos y responsabilizar de todo a las instituciones en las que el PP no gobierna".

En este sentido, la concejal de la coalición de izquierdas ha recordado las declaraciones públicas en las que el alcalde "poco más que hacía invitar a la población malagueña a irse a vivir a Villanueva del Rosario ya que, según él, tenerse que ir a vivir fuera de Málaga tiene una importancia relativa".

Así, ha puntualizado "no se sabe cómo encaja en la particular teoría de la relatividad del alcalde apuntar a otras administraciones como responsables de los atascos mientras hace dejación de funciones de sus responsabilidades de gobierno y una gestión temeraria en contra de un derecho tan fundamental como la vivienda y de que cualquier persona pueda elegir vivir en la ciudad en la que tiene sus raíces, su familia o su puesto de trabajo".

Finamente, el concejal portavoz de Con Málaga, Nico Sguiglia, ha defendido la necesidad de "una acción combinada, es preciso elaborar planes de movilidad sostenible, frenar los desarrollos urbanísticos y comerciales en áreas colapsadas desde el punto de vista de la movilidad y la accesibilidad e implementar actuaciones para fomentar alternativas de transporte público colectivo eficaces en el área Metropolitana de Málaga en coordinación con todas las administraciones competentes".