La Malagueta acogerá el 4 de octubre el festival Málaga contra el Cáncer para recaudar fondos y visibilizar a entidades

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, junto al concejal de Derechos Sociales de Málaga, Francisco Cantos, y Lucas Rodríguez y Belén Gaspar, portavoces de la Agrupación Unidos contra el Cáncer, entre otros, en la presentación del evento. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La plaza de toros de La Malagueta se prepara para recibir el 4 de octubre la primera edición del festival solidario Málaga contra el Cáncer. Un evento musical, iniciativa de la Agrupación Unidos contra el Cáncer de Málaga, a la que pertenece el Ayuntamiento de Málaga, y cuyo objetivo es recaudar fondos para los proyectos de las ocho entidades que la integran.

Así lo ha dado a conocer el presidente de la Diputación, Francisco Salado, junto al concejal de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga, Francisco Cantos, y Lucas Rodríguez y Belén Gaspar, portavoces de la Agrupación Unidos contra el Cáncer, en la presentación de este evento "que pretende ser un éxito de convocatoria, dando la bienvenida al otoño y poniendo el broche a la temporada de festivales en la ciudad", tal y como ha afirmado Salado.

De este modo, el cartel estará formado en su mayoría por bandas locales que ofrecerán versiones del mejor pop y rock tanto nacional como internacional, pasando por el flamenco, el funk, jazz y rhythm & blues. También habrá tributos a bandas del 'britpop' y a Miguel Ríos. Los invitados son la Free Soul Band, Super Heavy Sound, Sr. Mirinda, The Coovers, Spotifay, Suzette Monchrief, Fulanoides, Rock 'N' Ríos, María Cortés y 90 Roll, así como los djs Toni Logan y Yeknomblack, para animar a los asistentes.

Los conciertos comenzarán a las 12 del mediodía y la fiesta continuará hasta las 12 de la noche con las barras solidarias. Todo lo recaudado irá destinado a las asociaciones y fundaciones que integran la Agrupación. Además, la ciudadanía podrá acercarse a distintos expositores para informarse sobre las acciones que llevan a cabo las organizaciones.

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha destacado el espíritu solidario de la ciudadanía malagueña, que no duda en llenar este tipo de eventos en los que la plaza de toros de La Malagueta ya cuenta con experiencia. "Lo especial de este festival es la unión de todas las administraciones y la implicación de tantísimas bandas y djs malagueños con un objetivo común, que es mejorar la calidad de vida y la asistencia de todas esas personas que están atravesando un momento tan delicado como es la dura enfermedad del cáncer".

Por su parte, el concejal Francisco Cantos ha destacado "la unión de voluntades para sacar el festival adelante y visibilizar la enfermedad del cáncer y a los enfermos y familias, y siempre mantener un halo de esperanza y de capacidad para salir adelante de una enfermedad que es tan terrible".

Y, por último, Carmen Litrán y Lucas Rodríguez han explicado que el objetivo del festival es recaudar fondos para las diferentes iniciativas de estas entidades que forman parte de la Agrupación Unidos contra el Cáncer de Málaga.

Las entradas se pueden adquirir en la web https://entradium.com/es/events/i-festival-malaga-contra-el-... a un precio de diez euros, y también hay una fila cero. No obstante, la agrupación ha hecho un llamamiento a las empresas malagueñas que quieran aportar su granito de arena colaborando en este evento, así como a voluntarios. Los interesados pueden escribir un email a info@unidoscontraelcancermlg.es

AGRUPACIÓN 'UNIDOS CONTRA EL CÁNCER'

El 20 de abril de 2012, varias entidades sociales que trabajan en la lucha contra el cáncer en la provincia de Málaga se unieron para formar la Agrupación de Desarrollo Unidos contra el Cáncer, impulsada por el Ayuntamiento de Málaga. Esta agrupación busca cooperar en el desarrollo de un enfoque integrado para afrontar los problemas sociales derivados del cáncer.

Las entidades que forman parte de esta agrupación son: Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer (Fmaec), Fundación Cudeca, Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Asociación Asamma, Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil (AVOI), Fundación Olivares, Fundación Cesare Scariolo y la Casa Ronald McDonald Málaga.

Desde su creación, la Agrupación ha organizado múltiples eventos solidarios, siendo la Carrera de la mujer contra el Cáncer y el Mercadillo Navideño Unidos Contra el Cáncer sus actividades más representativas. Este año, el festival de música refuerza su compromiso en la lucha contra el cáncer, uniendo música y solidaridad.

El festival cuenta con el apoyo de la Diputación de Málaga, el Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía, Fundación LaCaixa y empresas como Cervezas Victoria, Coca-cola, Grupo Mundo, Lumon, Mi Colchón, Isoluz, La Huella Comunicación, OPPLUS y Altesur.