La Malagueta y La Térmica reúnen esta semana propuestas en torno al pensamiento, la filosofía y el bienestar colectivo

La exposición ‘Fulgor y Delirio: Cartografías de lo humano’, de Eugenio Recuenco. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El centro cultural La Malagueta y La Térmica, centro de cultura contemporánea, reúnen distintas propuestas que invitan a "detenerse, hacerse preguntas y abrir espacios de diálogo" en torno al pensamiento, la filosofía, la identidad y el bienestar emocional. La reflexión sobre cómo vivimos, cómo nos relacionamos y cómo afrontamos los desafíos individuales y colectivos protagoniza estos días la programación de los centros culturales de la Diputación de Málaga.

Según ha precisado la institución provincial en una nota, la programación de La Malagueta arranca este martes 10 con una nueva sesión del ciclo 'Vivir con Filosofía'. Bajo el título 'El camino a la armonía', la profesora de Filosofía de la Universidad de Málaga (UMA) Gloria Luque Moya, en un diálogo coordinado y presentado por José Carlos Ruiz, abordará la filosofía oriental y, en particular, el pensamiento chino como una vía para reflexionar sobre la forma de habitar el presente. La cita será a las 19,00 horas en la Sala 001, con acceso libre hasta completar aforo.

Uno de los principales encuentros de la semana será la novena edición del Festival de Filosofía de La Malagueta, que se celebrará del 12 al 14 de noviembre bajo el título 'Fracasos', con la dirección y el comisariado del director del Círculo de Bellas Artes de Madrid y profesor de Historia de la Filosofía Moderna en la Universidad Autónoma de Madrid, Valerio Rocco Lozano.

En concreto, el festival propone abordar el fracaso más allá de su asociación habitual con el error o la derrota, como una experiencia "que forma parte de la condición humana y que permite reflexionar sobre la vulnerabilidad, las expectativas y las formas de relacionarse con el mundo". Durante tres jornadas, pensadores, escritoras y especialistas analizarán distintas dimensiones de esta cuestión a través de cinco mesas de conversación.

Asimismo, la programación comenzará el jueves 12 con dos encuentros, 'Fracasos positivos: la vulnerabilidad constitutiva', con Iván de los Ríos y Nantu Arroyo, a las 18,00 horas; y 'Fracasos generacionales: precariedad y frustración', con Mar Gómez Glez y Victoria Szpunberg, a las 19,30 horas.

El viernes 13 será el turno de 'Fracasos temporales: entre la impaciencia y la nostalgia', con Jorge Freire y Diego S. Garrocho, y 'Fracasos amorosos: el desamor está de moda', con Laura Freixas y Javier Moscoso, a las 19,30 horas. El sábado 14, a las 12:00 horas, Marina Garcés y Clara Serra cerrarán el programa con 'Fracasos políticos: ilusión y desengaño'. Todas las mesas estarán moderadas por Valerio Rocco.

Además, la programación del Festival de Filosofía se extiende a distintos municipios de la provincia a través de Filosofía Ambulante, el programa de pensamiento de proximidad de La Malagueta coordinado por Cristina Consuegra, que busca "acercar las ideas y el debate contemporáneo a nuevos públicos y espacios de la provincia".

Por su parte, La Térmica suma a esta agenda distintas actividades que conectan la creación contemporánea con cuestiones relacionadas con la identidad, la corporalidad, la memoria y las relaciones humanas.

Una de ellas es el taller 'Sexualidad saludable, identidad y cultura: una mirada desde la psicología', una propuesta complementaria a la exposición 'Fulgor y Delirio: Cartografías de lo humano', de Eugenio Recuenco. Dirigido a jóvenes de entre 18 y 25 años, el taller se desarrolla los días 9, 18, 25 y 30 de noviembre y plantea un "espacio de reflexión y debate sobre la corporalidad, el desnudo, la identidad y la sexualidad, así como sobre la influencia del contexto sociocultural en la forma de vivir y desarrollar esta dimensión personal".

La actividad está acompañada por profesionales del Centro de Psicología Creando Cambios, que guían a los participantes a través de la exposición y, posteriormente, dinamizan un espacio de diálogo en el que compartir impresiones, plantear preguntas y abordar estas cuestiones desde una perspectiva psicológica. Las sesiones son gratuitas, con inscripción previa y un máximo de 20 participantes.

La exposición de Recuenco cuenta con un programa de visitas guiadas y mediación cultural que comenzó este fin de semana y que ofrece al público "nuevas herramientas para acercarse a las obras y profundizar en el universo visual y conceptual del artista".

Las próximas sesiones tendrán lugar el viernes, 13 de noviembre, a las 12,00 horas, y el sábado 28, a las 18,00 horas. Cada visita cuenta con un máximo de 20 plazas y requiere inscripción previa. El programa incluye también una visita guiada con el propio Eugenio Recuenco el viernes, 20 de noviembre, a las 19,00 horas.

Asimismo, la programación de La Térmica incorpora una propuesta que conecta música, tradición y memoria colectiva. El martes, 10 de noviembre, a las 19,30 horas, Alba LaMerced presentará 'Lavadero de sueños', una muestra abierta al público que recupera el legado de los lavaderos tradicionales como espacios de encuentro y conversación entre mujeres. A través del folclore, los verdiales, las seguidillas y los cantos de labor, la artista construye una propuesta contemporánea que reivindica la memoria compartida, la escucha y la sororidad rural. La entrada será libre hasta completar aforo.

Con estas propuestas, ambos centros culturales abren distintas vías para acercarse a algunas de las preguntas fundamentales de este tiempo, desde el pensamiento filosófico y el debate público hasta la experiencia artística y la reflexión sobre la propia identidad. Una programación que sitúa la cultura como "espacio de encuentro, conocimiento y diálogo con la sociedad".