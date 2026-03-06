La Mancomunidad Occidental inicia los trámites para el servicio de limpieza de las aguas litorales

Limpieza de agua - MANCOMUNIDAD

MARBELLA (MÁLAGA), 6 (EUROPA PRESS)

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental acaba de iniciar el proceso de licitación del Servicio de Limpieza de Aguas Litorales para las temporadas 2026 y 2027.

Esta es una de las novedades del procedimiento, según ha destacado el presidente de la Mancomunidad, Manuel Cardeña, que ha detallado que "por primera vez el servicio se licita para dos temporadas completas (2026 y 2027), lo que garantiza mayor estabilidad operativa, mejor planificación técnica y la optimización de los recursos humanos y materiales".

También Cardeña ha destacado que "pese al incremento de costes derivados del IPC, combustibles y mantenimiento, el coste para los municipios se mantiene en los mismos términos económicos, asumiendo la Mancomunidad el impacto del sobrecoste sin trasladarlo a los ayuntamientos".

El valor estimado del contrato se ha establecido en casi 1.400.000 euros, de los que los ayuntamientos beneficiarios de este servicio aportarán un 40 por ciento, asumiendo el resto, ha indicado la Mancomumidad en un comunicado.

El servicio comenzará a prestarse el 1 de junio de cada año y conlcuirá el 31 de agosto. Las embarcaciones trabajarán siete días a la semana, con horario de 08.00 a 16.00 horas los días laborales y de 10.00 horas a 18.00 horas los sábados, domingos y festivos.

El servicio consistirá en la puesta en servicio de un total de 15 embarcaciones. Se trata de cuatro embarcaciones de litoral y once embarcaciones de playa para la recogida de sólidos flotantes y/o semi-sumergidos, así como hidrocarburos y oleaginosos.

Además, estas embarcaciones pondrán un especial empeño en el análisis de las aguas, especialmente en aquellos puntos cercanos a los emisarios submarinos. Estos datos serán analizados y se podrán establecer estrategias y desarrollar técnicas que garanticen la mejor calidad posible para las aguas del litoral de la Costa del Sol.

Las embarcaciones de litoral --hasta seis millas náuticas mar adentro--, se ocuparán de la recogida de sólidos flotantes y semisumergidos y de la aspiración y recuperación de hidrocarburos, grasas y espumas. Estas embarcaciones tienen una capacidad mínima de almacenamiento de cinco metros cúbicos (m3) en sólidos y cinco m3 en líquidos y disponen de un sistema de aspiración automática y oxigenación del agua.

En cuanto a las embarcaciones de playa (desde la orilla hasta media milla), se dedicarán a la recogida directa de residuos en zonas de baño, accediendo también a las calas y zonas de difícil maniobrabilidad. Su capacidad mínima de almacenamiento es de 1 m3 y están dotadas de motores ecológicos fuera borda.

ACTUACIÓN

El servicio cubrirá el litoral de los municipios de Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Mijas, Marbella, Estepona, Casares y Manilva. Se instalarán además tres contenedores tipo Marpol de 7 m3 en puertos pesqueros como medida preventiva complementaria para evitar vertidos al mar.

El presidente de la Mancomunidad ha valorado que "este servicio constituye una herramienta estratégica para mantener la excelencia del litoral de la Costa del Sol Occidental, garantizando la calidad ambiental, la experiencia de los bañistas y la competitividad del destino turístico".

En la pasada campaña 2025 se retiró un total de 113,13 m3 del litoral occidental frente a los 118,22 m3 de la campaña 2024, lo que supone una disminución del 4,3% (-5,09 m3).

Cardeña ha añadido que "podemos observar un incremento de recogida de residuos en todos los apartados a excepción de los plásticos, los cuales han disminuido de los 100,99 m3 recogidos en 2024 a los 81,62 m3 de 2025. Esto resulta ser una gran noticia, ya que los plásticos han sido siempre el residuo predominante sobre el resto. Observar una reducción en su cantidad es señal de una mayor concienciación ciudadana".

Aun así, continuó, "aunque las cifras sean alentadoras, no deja de ser un problema en nuestras aguas, y necesitamos de la colaboración de todos para que esta cifra siga disminuyendo. El trabajo de recogida de residuos no solo ayuda a mantener la biodiversidad marina, sino que también garantiza la seguridad y el disfrute de las playas para los bañistas, reforzando la importancia de la gestión sostenible de residuos en todas la zonas", ha concluido.