Manuel Gavira: "Con Vox, las pensiones, los españoles las van a cobrar, sin ninguna duda"

Imagen de archivo del presidente de Vox en Andalucía, vicepresidente segundo del Gobierno andaluz y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira. - Álex Zea - Europa Press

MARBELLA (MÁLAGA), 16 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha asegurado que "con Vox, las pensiones, los españoles las van a cobrar, sin ninguna duda".

"Los españoles no tienen que temer absolutamente nada. Las pensiones la van a cobrar siempre. Siempre. Eso lo podemos asegurar", ha dicho el también líder de Vox en Andalucía, al ser cuestionado por esta cuestión por los periodistas en Marbella (Málaga).

Gavira ha considerado que "es un debate que se ha sacado de contexto y que está teniendo muchas derivaciones", pero ha incidido en que "lo cierto y verdad es que con Vox las pensiones los españoles la van a cobrar".