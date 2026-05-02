Marbella abordará el 7 de mayo en un foro el papel de la ciudadanía en la prevención de incendios forestales

Cartel del foro sobre el papel de la ciudadanía en la prevención de incendios forestales que se celebra en Marbella. - AYTO MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 2 (EUROPA PRESS)

El municipio malagueño de Marbella acogerá el próximo 7 de mayo el foro de reflexión colectiva '¿Qué podemos hacer como comunidad en la prevención de incendios forestales?', una iniciativa orientada a reforzar la cultura preventiva y la implicación ciudadana frente a este tipo de emergencias.

La jornada, de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, en colaboración con el Ayuntamiento, tendrá lugar en el Aula del Mar del Faro, en horario de 11,00 a 14,00 horas y contará con la participación de vecinos, personal técnico y agentes implicados en la gestión del territorio.

Esta actividad se enmarca en el Programa de Sensibilización y Educación para la Sostenibilidad, centrado en la adaptación y mitigación de riesgos naturales asociados al cambio climático, y está cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) 2021-2027, ha indicado el Ayuntamiento de Marbella en un comunicado.

El encuentro tiene como objetivo principal fomentar la corresponsabilidad social en la prevención de incendios forestales, con especial atención a los entornos de interfaz urbano-forestal y agroforestal, donde el riesgo se incrementa debido a la proximidad entre viviendas y zonas naturales.

Durante la sesión se abordarán las principales causas de los incendios forestales en Andalucía y los factores de riesgo a nivel local, así como el marco básico de derechos y deberes de la ciudadanía en materia de prevención.

Asimismo, se desarrollará una dinámica participativa para la identificación y priorización de medidas preventivas, junto con un espacio abierto para el intercambio de experiencias y el debate entre las personas participantes. La asistencia al foro es gratuita, si bien es necesaria la inscripción previa.