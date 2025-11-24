Marbella (Málaga) acomete obras de remodelación para mejorar infraestructuras en la zona oeste de la calle Fuentenueva

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, visita junto al teniente de alcalde Javier García trabajos de remodelación para mejorar infraestructuras en la zona oeste de la calle Fuentenueva - AYTO MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 24 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) está acometiendo obras de remodelación integral para mejorar las infraestructuras básicas y la movilidad en la zona oeste de la calle Fuentenueva en San Pedro Alcántara.

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha visitado junto al teniente de alcalde Javier García los trabajos, que conllevan la renovación de las redes de saneamiento, abastecimiento, electricidad, alumbrado, telecomunicaciones y pavimentación, entre otros, "para contar con unas instalaciones modernas y seguras".

Muñoz ha incidido en que esta es la segunda fase de una intervención que abarca 10.000 metros cuadrados y donde ya se actuó sobre un tramo de la vía, que ya se encuentra en uso.

"Se trata de una continuación de la labor constante que se viene realizando desde hace años para solventar problemas como inundaciones en los garajes y los sótanos en época de lluvias", ha señalado Muñoz.

De igual modo, la regidora ha explicado en este sentido que "lo que se hace es cambiar todas las redes antiguas de abastecimiento y la separación entre pluviales y fecales para seguir con el resto de los trabajos".

"Es una actuación de gran envergadura, que cuenta con un presupuesto de 1,6 millones de euros, a cargo de la empresa concesionaria Hidralia", ha apuntado, al tiempo que ha resaltado que "nuestro objetivo es darle continuidad, sobre todo en materia de tráfico, a través de una gran rotonda, que también se está ejecutando, que de una mayor fluidez a la circulación". Está previsto que los trabajos finalicen a mediados de diciembre.