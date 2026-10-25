Marbella (Málaga) atrae a más de 170 agentes de viajes internacionales en un encuentro de turismo de lujo

Encuentro internacional en Marbella (Málaga) - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 25 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Marbella (Málaga), Ángeles Muñoz, ha destacado la satisfacción de la organización y los participantes en la segunda edición de DUCO Spain & Portugal, un encuentro internacional especializado en turismo de lujo que ha reunido en la ciudad a 227 marcas, 235 expositores y más de 170 agentes de viajes.

Muñoz ha subrayado especialmente la presencia de agencias de Estados Unidos, uno de los mercados prioritarios para la promoción internacional de Marbella, y ha resaltado el cierre de distintas operaciones comerciales durante el encuentro, según consta en un comunicado remitido por el Consistorio.

Por su parte, la directora general de Turismo, Laura de Arce, ha defendido que este tipo de encuentros profesionales constituye una herramienta estratégica para promocionar la ciudad, ya que permite, a su parecer, a agentes y prescriptores internacionales conocer de primera mano sus establecimientos hoteleros, gastronomía, enclaves y servicios turísticos.

De Arce ha señalado que esta edición ha contado con el respaldo del Ayuntamiento de Marbella, Turismo Andaluz y Turismo Costa del Sol, además de la colaboración del sector hotelero.

Asimismo, ha agradecido el esfuerzo de los establecimientos y profesionales turísticos para ofrecer a los participantes una experiencia representativa de la calidad y hospitalidad de la ciudad, con el objetivo de reforzar su reputación internacional y consolidar su posicionamiento en el mercado del turismo de lujo.