Marbella (Málaga) habilita zonas específicas para las hogueras de la Noche de San Juan y fija medidas de seguridad

Playas de Marbella (Málaga) - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 1 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha emitido este lunes un bando municipal que regula las condiciones de uso de las playas con motivo de la celebración de la Noche de San Juan, el próximo 23 de junio, con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana, la protección del entorno litoral, la limpieza de los espacios públicos y la adecuada convivencia durante una de las jornadas con mayor afluencia de público del año.

De forma excepcional, el Consistorio autorizará la realización de hogueras por particulares en zonas concretas de la costa. Los espacios habilitados serán la playa de San Pedro Alcántara; la playa de Nueva Andalucía, junto a la zona de moragas; las playas de El Cable y El Pinillo, desde el muro de levante del Puerto de La Bajadilla hasta Río Real.

Al igual que las playas de Alicante y Real de Zaragoza, en los puntos habilitados junto a Plaza Los Tamarindos, urbanización Las Chapas, Chiringuito Siroco y la zona de moragas de Las Chapas.

Asimismo, los chiringuitos y establecimientos fijos de playa, así como los espacios temporales y desmontables, podrán realizar fogatas controladas en la zona de playa colindante a sus instalaciones.

Los concesionarios serán responsables de garantizar la seguridad del espacio ocupado y de retirar los restos y residuos generados, dejando la zona completamente limpia una vez finalizada la actividad y, en cualquier caso, antes de las 04,00 horas del 24 de junio.

Los titulares de estos negocios deberán comunicar la realización de esta actividad mediante instancia general presentada a través de la sede electrónica municipal, dirigida a la delegación de Playas, hasta el próximo 18 de junio, inclusive. El bando establece además una serie de medidas de seguridad obligatorias.

Únicamente se permitirá el uso de madera como combustible, quedando prohibida la quema de plásticos, vidrios u otros materiales que puedan resultar peligrosos o causar daños al medio ambiente. Las hogueras deberán situarse a una distancia mínima de ocho metros de cualquier instalación, equipamiento o servicio de temporada existente en las playas.

Igualmente, queda prohibido el empleo de elementos de ignición no controlados, como farolillos incandescentes u otros dispositivos volátiles que puedan generar riesgos para las personas o provocar incendios.

En materia de limpieza, el Ayuntamiento recuerda que el operativo municipal comenzará sus trabajos a partir de las 04,00 horas del día 24 de junio, por lo que solicita la colaboración ciudadana para facilitar la recogida de residuos y contribuir a mantener el litoral en las mejores condiciones tras la celebración.

Por otra parte, el Consistorio autoriza de manera excepcional la emisión de música en los establecimientos de playa durante la Noche de San Juan. Las actuaciones en vivo de pequeño formato o la música ambiente podrán desarrollarse entre las 20,00 y la 01,00 horas, exclusivamente dentro de la superficie interior autorizada o en las terrazas contempladas en el Plan de Explotación de Servicios de Temporada 2026-2029.

Para ello, los titulares deberán presentar una declaración responsable a través de la sede electrónica municipal antes del 18 de junio, fecha límite establecida para la tramitación de las autorizaciones previstas en el bando.