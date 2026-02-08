Marbella (Málaga) inicia un plan urgente para reparar los daños causados por las lluvias en las calles

Daños causados por las lluvias en las calles de Marbella - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) va a iniciar un plan de urgencia para corregir desperfectos que las lluvias han producido en distintas calles y lugares del municipio.

Las obras se van a dividir en 200 actuaciones sobre un total de 3.900 metros cuadrados de baches que las precipitaciones han ocasionado en vías de los cinco distritos y suponen una inversión de 450.000 euros, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

El concejal del ramo, Diego López, ha advertido de que "son muchos los agujeros que las fuertes lluvias de estos días han provocado en calles que son transitadas a diario por miles de personas, al ser en las que más actividad hay en cada zona determinada, de ahí que hayamos decidido emprender este plan con el fin de que los desperfectos no vayan a más y conlleven algún daño más serio".

Las labores se van a desarrollar en un primer momento en las calles Vicente Blasco Ibáñez, Salduba y el tramo de la antigua N-340 a la altura del Arco de Marbella, en lo que al Distrito Este se refiere; calles Parra y Jacinto Benavente, y avenida de España, en el de Marbella Oeste; calle Castilla, Carril de la Picaza, y la zona urbana de la carretera de Ronda (A-397), en San Pedro Alcántara; calles Río Volga y Jorge Manrique, y avenida del Prado, en Nueva Andalucía; y avenida Andasol y Pastoral de Las Chapas, en el distrito de este mismo nombre.

López ha concretado que "los trabajos se ejecutarán de forma progresiva y coordinada durante los próximos dos meses, con el objetivo de mejorar el estado de las calles de manera ágil y eficaz y reforzar la seguridad vial en el municipio".

"Las actuaciones se llevarán a cabo por fases y de modo organizado para garantizar en todo momento el normal funcionamiento de las vías y minimizar las molestias que esta mejora pueda ocasionar, contribuyendo así al bienestar y la calidad de los espacios públicos para todos los vecinos", ha concluido.