Marbella (Málaga) reforzará seguridad ciudadana con convocatorias para incorporar agentes de Policía Local y bomberos

El portavoz municipal de Marbella, Félix Romero, en rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 3 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) reforzará la seguridad ciudadana con nuevas convocatorias para incorporar a una treintena de agentes de la Policía Local y a once efectivos de bomberos.

El portavoz municipal, Félix Romero, ha informado de que la junta de gobierno local ha aprobado en su reunión de este martes la ampliación de la última oferta pública de empleo para el cuerpo policial, que se eleva de las 23 plazas previstas inicialmente a 30, y ha subrayado que "cada decisión adoptada en materia de emergencias tiene como objetivo anticiparse a las necesidades reales de Marbella y ofrecer un servicio público sólido y eficaz".

Así, ha explicado que esta decisión "responde a las jubilaciones producidas durante la tramitación del procedimiento y a la posibilidad legal de incrementar la oferta", punto en el que ha remarcado que "no tendría sentido desaprovechar una convocatoria en marcha cuando existen vacantes y margen normativo para reforzar la plantilla".

En este sentido, ha aludido a que la incorporación de nuevos agentes "permitirá mejorar la capacidad operativa del cuerpo y atender con mayores garantías las necesidades de un municipio con una elevada demanda de seguridad".

En la misma línea, ha dado cuenta de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la convocatoria para cubrir once plazas de bombero en la ciudad.

Romero ha indicado que esta actuación se enmarca "dentro de la estrategia de fortalecimiento de los servicios de emergencia" y ha afirmado que "contar con un cuerpo de bomberos dimensionado y preparado es esencial para garantizar una respuesta rápida y eficaz ante cualquier eventualidad". El plazo de presentación de solicitudes para esta oferta pública de empleo permanecerá abierto durante veinte días hábiles.

Por otro lado, ha detallado que se ha aprobado la calificación ambiental vinculada a la apertura de un gimnasio en el edificio Marbell Center y ha valorado que la puesta en funcionamiento de nuevos negocios en este espacio "refleja el dinamismo económico de la ciudad y contribuye a ofrecer servicios de mayor calidad a la población".

Asimismo, se ha anunciado la publicación de las bases reguladoras para la concesión de la explotación del restaurante-cafetería del Palacio de Congresos Adolfo Suárez, "una medida importante para reforzar el turismo congresual como herramienta estratégica para la desestacionalización y el posicionamiento como destino de eventos durante todo el año".