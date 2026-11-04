Marbella (Málaga) refuerza sus medios para la retirada del alga invasora y el mantenimiento del litoral

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MARBELLA (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha iniciado la licitación del servicio de arrendamiento de maquinaria y vehículos especiales con conductor, un contrato con el que el Consistorio reforzará los medios destinados a la retirada del alga invasora y al mantenimiento de las playas.

El concejal del área, Diego López, ha explicado que el nuevo contrato, que sustituirá al que estaba vigente desde 2024, "amplía la previsión de medios y la capacidad operativa municipal ante un problema cada vez más relevante en el litoral".

En este sentido, ha detallado que incluirá vehículos pesados y ligeros, industriales y equipos especializados que podrán movilizarse según las necesidades de cada intervención".

"Estos recursos permitirán agilizar las tareas de limpieza, retirada, carga y transporte del material, así como responder a episodios extraordinarios o a situaciones que exijan una actuación inmediata", ha remarcado.

El edil ha recordado que "la llegada del alga depende de las corrientes y del estado de la mar, por lo que necesitamos disponer de los medios adecuados para actuar con rapidez una vez que alcanza la orilla", al tiempo que ha incidido en que en los últimos años "los episodios de acumulación de la especie exótica invasora 'rugulopteryx okamurae' en el litoral son cada vez más frecuentes y de mayor intensidad".

"La prioridad es reducir el impacto de estos arribazones sobre las playas, garantizar la salubridad y preservar la imagen de un espacio fundamental para la ciudad", ha afirmado.

De igual modo, López ha puesto además en valor "el trabajo diario de los operarios municipales, que adaptan las actuaciones a las condiciones marítimas y a las necesidades de cada zona".

La licitación cuenta con un presupuesto base de seis millones de euros, IVA incluido, y el plazo para presentar ofertas permanecerá abierto hasta el 27 de noviembre de 2026.

Además de en las playas, el concejal ha apuntado que la maquinaria y los vehículos especiales también podrán utilizarse en la limpieza de cauces de ríos y arroyos y en parcelas públicas sin edificar.

De este modo, el Ayuntamiento, han precisado, "dispondrá de mayor capacidad de respuesta ante emergencias, acumulaciones de residuos o trabajos que requieran medios específicos".

También ha reiterado que "se trata de anticiparnos, planificar los recursos y asegurar que Marbella disponga de medios suficientes para atender las necesidades de sus playas y espacios naturales durante todo el año".