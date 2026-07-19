Marbella (Málaga) reitera su respaldo a Aspandem, entidad que trabaja a favor de las personas con discapacidad

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 19 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha mostrado una vez más su respaldo a Aspandem, entidad que trabaja desde hace décadas por la inclusión y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y que actualmente presta atención a cerca de 960 usuarios.

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha visitado las instalaciones de la residencia de la asociación, donde ha reafirmado el compromiso municipal con la organización con el anuncio de la renovación de los convenios de colaboración, que ascienden a 300.000 euros, que se suscribirán próximamente y que permitirán seguir reforzando los servicios que presta la entidad, tal y como ha señalado el Consistorio en una nota de prensa.

La regidora ha puesto en valor la trayectoria de Aspandem, "que se ha convertido en una referencia en la Costa del Sol y en toda Andalucía", y ha destacado el trabajo desarrollado por su presidenta, María José Morales, y por el conjunto de profesionales que integran la asociación.

"Llevan muchos años apostando por la innovación y por la inclusión plena de sus usuarios, siendo capaces de detectar las necesidades e ir adelantándose a ellas para ofrecer siempre la mejor respuesta", ha señalado.

Muñoz ha subrayado que "cada euro que el Ayuntamiento aporta a Aspandem es la mejor inversión que podemos hacer", al tiempo que ha resaltado especialmente la atención temprana que desarrolla la entidad.

"Realizan un trabajo extraordinario con terapias en las primeras etapas de la infancia, apostando por el diagnóstico precoz y ofreciendo apoyo a muchas familias que, en determinados momentos, necesitan orientación, formación y acompañamiento para atender a sus seres queridos", ha explicado.

Asimismo, ha valorado otros proyectos impulsados por la asociación, entre ellos el vivero, que favorece la formación y la inserción laboral de las personas con discapacidad.

Por su parte, la presidenta de Aspandem, María José Morales, ha agradecido el respaldo permanente del Consistorio y ha destacado la importancia de los convenios de colaboración que se suscriben cada año con la institución local.

"Para nosotros es una gran satisfacción poder contar con este apoyo, porque nos permite dar un punto más de calidad a los servicios que ofrecemos", ha indicado.

Morales ha señalado que los proyectos básicos de la entidad están garantizados gracias a los conciertos existentes con las administraciones públicas, aunque ha precisado que "esa atención complementaria, esos recursos que marcan la diferencia para cada usuario y para sus familias, son posibles gracias al apoyo que recibimos de la institución local".

Morales también ha puesto el acento en el acuerdo destinado al vivero, una iniciativa orientada a favorecer la capacitación profesional de los usuarios.

"Permite que la formación laboral sea una realidad y que muchas personas puedan incorporarse al mercado de trabajo y desarrollarse como ciudadanos de pleno derecho", ha indicado, al tiempo que ha agradecido expresamente el respaldo de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, y del teniente de alcalde de San Pedro Alcántara, Javier García.

Actualmente, Aspandem presta atención a cerca de un millar de personas a través de una amplia red de recursos especializados.

La entidad dispone de dos centros de atención infantil temprana para menores de entre 0 y 6 años, ubicados en Marbella y San Pedro Alcántara; un centro educativo concertado con la Junta de Andalucía; cuatro centros de día, tres de ellos con terapia ocupacional y otro destinado a personas gravemente afectadas; un centro residencial con unidades para adultos y para grandes dependientes; un centro especial de empleo y diferentes servicios especializados como fisioterapia, logopedia, psicología o programas de actividades acuáticas, entre otros.