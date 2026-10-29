Marbella (Málaga) suspende los actos institucionales durante el luto decretado tras el accidente ferroviario

Cartel de la nueva fecha tras suspender el Ayuntamiento de Marbella los actos institucionales tras el accidente ferroviario - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 29 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento del municipio malagueño de Marbella ha informado de la suspensión de todos los actos institucionales programados durante los tres días en los que se ha decretado luto nacional, en memoria de las víctimas del accidente ferroviario en la provincia de Toledo.

En el caso de la celebración de las Fiestas de Halloween organizadas por el Consistorio se posponen al próximo domingo día 1 de noviembre, según han indicado en un comunicado.

En el caso de Marbella, balo el lema 'El reino de las sombras', tendrá lugar en los escenarios del Paseo de la Alameda, Avenida Nabeul y Parque de la Represa, en horario de 18,00 horas a medianoche. En San Pedro Alcántara, 'La pasarela de los susurros' se desarrollará en el bulevar, desde las 18,00 a las 24,00 horas.

Del mismo modo, tendrán lugar ese mismo domingo las actividades programadas en Nueva Andalucía, en este caso en los jardines del Distrito, desde las 18,00 a las 21,00 horas, y en la avenida de Las Palmeras, en la Colonia de El Ángel, desde las 17,00 a las 20,00 horas. Además, en el colegio Platero de Las Chapas, desde las 18,00 horas hasta la medianoche.

Por otra parte, se mantendrá la celebración del Día del Tostón el 1 de noviembre en Marbella, en el Parque de Nagüeles, a partir de las 12,00 horas. La delegación de Deportes tiene organizada una carrera que termina en ese enclave, donde se hará entrega de los premios antes de empezar con la propia fiesta, que ofrecerá una programación para todos los públicos, con especial atención a los más pequeños, con animación infantil, castillos hinchables y música.

Uno de los momentos más esperados es el tradicional reparto de castañas por la tarde, entre las 16,00 y las 18,00 horas y, además, los asistentes podrán disfrutar de una barra cuya recaudación se destinará a la Agrupación de Cofradías de Marbella. Asimismo, esta festividad también tendrá lugar en el Parque de los Tres Jardines de San Pedro Alcántara, desde las 12,00 a las 18,00 horas, y en el Centro de Participación Activa de Las Chapas, de 17,00 a 21,00 horas.