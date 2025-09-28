Marbella señala un aumento del 32% de la rentabilidad hotelera y de un 15% en creación de empleo sobre 2024

Archivo - Imagen del paseo marítimo de San Pedro de Alcántara. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA - Archivo

MARBELLA (MÁLAGA), 28 (EUROPA PRESS)

El sector hotelero de Marbella ha demostrado su fortaleza en el mes de agosto alcanzando nuevos máximos históricos en rentabilidad hotelera, con un crecimiento del 32% en dos años, así como un aumento del 15% en la creación de empleo respecto a 2024.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de pernoctaciones fue de 350.366, 18.371 noches de hotel más y un incremento del 5,5% respecto al mismo periodo del pasado año, y la estancia media se situó en 4,16, el mejor dato desde 2021, según una nota del Ayuntamiento.

En total, 84.294 viajeros se alojaron en agosto en los establecimientos hoteleros de la ciudad, de los cuales 23.730 eran nacionales y 60.564 procedían del extranjero.

La directora general de Turismo de Marbella, Laura de Arce, ha destacado que "el sector mantiene su solidez, impulsado por estancias más largas y una política eficiente de precios".

La responsable municipal ha subrayado que la rentabilidad hotelera en agosto "ha alcanzado cifras máximas desde que se tienen registros, un hito que viene repitiéndose prácticamente cada mes" y ha detallado que "el precio medio por habitación se situó en 395,33 euros, la más alta de España y que refleja un crecimiento del 19 por ciento respecto a 2024 y del 32 por ciento sobre 2023".

"De igual forma, el ingreso medio por habitación disponible (RevPAR) se elevó hasta los 322,73 euros, consolidándose como el mejor dato de la serie histórica y con un incremento del 11,6 por ciento respecto al año anterior", ha señalado.

La actividad hotelera también ha tenido un impacto positivo en el empleo, donde el sector generó en agosto 4.432 puestos de trabajo, un 15% más que en 2024 y un 6,4% más que en 2023, confirmando su papel como dinamizador del mercado laboral.

"Estos resultados son una muestra del grado de profesionalización y madurez del sector turístico en Marbella y de la combinación de estancias más largas, una eficiente gestión de precios y la mejora del mercado laboral y consolidan a la ciudad como destino de calidad y competitivo durante todo el año", ha precisado De Arce.

El grado de ocupación, según los datos del INE, fue del 82,6%, "una cifra que, aunque ligeramente inferior al 86,8 por ciento del mismo en 2024, refleja un crecimiento sostenible al haberse incrementado significativamente la planta hotelera, que es bastante superior a la del ejercicio pasado", ha apuntado la responsable municipal.