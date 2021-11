María Casado enciende este viernes la Navidad de Málaga capital, que cuenta con casi 500 calles con iluminación

Este año también habrá nuevas propuestas y el Ayuntamiento recomienda usar la mascarilla en espacios abiertos en momentos de gran afluencia

MÁLAGA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La periodista y presentadora María Casado será la encargada este viernes de encender la Navidad de Málaga. Así, cerca de medio millar de calles, plazas y glorietas de la ciudad van a contar este año con alumbrado navideño.

La calle Larios vive de nuevo su 'Bosque de la Navidad' y recupera los espectáculos de luz y sonido que la han situado entre las ciudades europeas preferidas para visitar en estas fechas. Un vídeo maping en la torre mocha de la Catedral y la nueva iluminación de calle San Juan, la Alameda, la plaza de La Marina o el Paseo del Parque son algunas de las novedades de este año en las zonas emblemáticas.

No obstante, las actividades estarán sujetas a la normativa que marquen las autoridades sanitarias con relación a la pandemia por la COVID.

VÍDEO MAPPING SOBRE LA CATEDRAL

La fachada de la torre mocha de la Catedral, en su lateral sur, va a ser una de las protagonistas de esta Navidad ya que sobre ella se va a proyectar un vídeo mapping utilizando la última tecnología en proyección láser se han creado a la carta infografías en 2 y 3 dimensiones para completar un espectáculo único y de gran formato.

La Navidad en todas sus facetas va a tener reflejo en estas proyecciones, que se desarrollarán en pases entre las 19.00 y las 22.00 horas para evitar concentraciones. No van a faltar las escenas del Nacimiento de Jesús, así como figuras simbólicas de estas fiestas como pasajes navideños, regalos o estrellas. Otros efectos serán la nieve y la noche. Todo ello siempre acompañado de una banda sonora con reminiscencias también navideñas.

También se contempla un pasaje visual en el que la torre mocha de la Catedral de Málaga se construirá desde su inicio piedra a piedra con espectaculares efectos en 3 dimensiones. Las proyecciones comenzarán el día 28 de noviembre.

Esta actividad, que cuenta con la colaboración del Obispado, tendrá 80.000 lúmenes de proyección y 30.000 vatios de sonido. Necesitará 6 estructuras de acero para equipos en altura. Habrá efectos como las máquinas de humo, cabezas robóticas de iluminación, focos antiaéreos o refuerzo especial en frecuencias de subgrave.

La calle San Juan va a tener este año un protagonismo especial. En ella se han montados dos espacios diferenciados en un tramo está instalado la iluminación denominada 'Salón de Arañas' y en el otro la denominada 'Jardín Encantado'.

De igual modo, esta Navidad la Alameda toma un nuevo protagonismo acorde con su nueva imagen tras su renovación urbana. Así, presenta una iluminación elegante y una decoración espectacular tanto de día como de noche formada por 500 cordones de led formado por hojas brillantes con luces dicroicas (dos colores u ojo de buey) para potenciar el reflejo del sol. Los cordones tienen una caída de 2,5 metros y de tres metros para que se puedan disfrutar de la lejanía y cercanía de la calle.

La decoración de la plaza de La Marina y el Parque está formada por un total de 14 arcos, siete en cada uno de estos espacios, con una decoración con un marcado acento infantil ya que reflejan caramelos o chupachús de múltiples colores.

Asimismo, es novedad el hilo musical con ambientación navideña con la que van a contar la propia calle San Juan, así como las calles Nueva, Puerta del Mar y Larios. Es una medida más para fomentar y dinamizar el comercio de la zona.

Este hilo musical va a estar compuesta por interpretaciones de artistas malagueños, así se oirán canciones de Encarni Navarro, Silverio Soto, los Hermanos Ortigosa y Juan Francisco Bermúdez García (Juani del Palo). También se podrán oír villancicos populares. Esta ambientación sonora será a partir del 27 de noviembre en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas.

BOSQUE DE LA NAVIDAD

Por otro lado, la calle Larios vuelve a contar con 'El Bosque de la Navidad', título de la ambientación y el espectáculo de luces y sonido. La vía más conocida internacionalmente de la ciudad se va a convertir durante más de 40 días en un bosque con 22 arcos.

Es un montaje para visitar tanto de noche como de día. Además, una vez más habrá sesiones de luces y música que lo hacen aún más distintivo y espectacular que se desarrollarán en pases entre las 19.00 y las 22.00 horas para evitar concentraciones.

Así la música que sonará este año es 'Hark! The Herald Angels Sing' - Orquesta Filarmónica de Málaga (disco Música de Navidad); 'Jingle Bells' - Orquesta Filarmónica de Málaga (disco Música de Navidad); 'Campana sobre campana' - Orquesta Filarmónica de Málaga (disco Campanas); 'Gatatumba' - Orquesta sinfónica de Málaga (disco Campanas; y 'Una pandereta suena' - Orquesta Filarmónica de Málaga (disco Campanas).

También 'Never back down' - Two step from Hell; 'En Navidad' - Javián, Alex, David Bustamante y Academia OT con Rosana; y 'All I Want for Christmas is you' - Mariah Carey.

Del total de 500 calles y rotondas decoradas en la Málaga en Navidad, alrededor de 80 corresponden a las zonas emblemáticas. En estas zonas se han dispuesto 85 árboles naturales, 37 figuras de suelo, una zona con guirnalda, 30 motivos agrupados 85 motivos de farola, tres pinos de estructura tridimensional, 22 pórticos, 218 arcos y seis letreros. En total son más de un millón y medio de puntos de luz leds con una potencia de 137,5 kilovatios.

La ciudad de Málaga es también pionera en sostenibilidad. Este año está previsto que el consumo del alumbrado navideño represente un gasto de 11.500 euros en las zonas emblemáticas, frente a los 53.760 que supuso en 2009.

SEGURIDAD

Por otro lado, el Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Seguridad ha diseñado un dispositivo especial de Navidad que dará comienzo este fin de semana coincidiendo con el encendido de las luces navideñas y se prolongará hasta los días posteriores a la festividad de los Reyes.

En lo que respecta a la Policía Local, el dispositivo de seguridad y tráfico se llevará a cabo entre las 16.00 hasta las 23.00 horas desde este viernes 26 de noviembre, día del encendido, hasta el jueves 6 de enero de 2022 inclusive.

Así, contará con personal de servicio ordinario y extraordinario, variando el número de efectivos en función de las fechas con un total cercano a los 2000 servicios.

Dentro de las medidas a adoptar y a fin de garantizar la movilidad del transporte público, del cual se recomienda a la ciudadanía su uso, se van a instalar barreras antivuelco frente al Hotel la Equitativa y entrada a calle Larios para evitar la ocupación de la calzada por los transeúntes.

Así, desde este viernes, 26 noviembre, hasta el martes 4 enero, los viernes, sábados, domingos, festivos y vísperas y la semana del puente de la Constitución e Inmaculada al completo, en horario de 18.00 a 22.00 horas por motivos de seguridad se realizarán diversos cortes y desvíos de tráfico.

El Ayuntamiento de Málaga, además, recomienda el uso de la mascarilla en los espacios abiertos, en momentos de gran afluencia de personas no pudiéndose mantener una distancia de seguridad para la prevención ante la COVID-19.