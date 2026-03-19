Marlaska pide dejar que concluya la investigación de la muerte de un hombre en Torremolinos tras el uso de pistola táser

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, atiende a los medios de comunicación en Algeciras. - Nono Rico / Europa Press

ALGECIRAS (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha abogado por dejar que la investigación "concluya lo que proceda" en el caso de la muerte de Haitam, de 35 años, en diciembre pasado en Torremolinos (Málaga) por una parada cardiorrespiratoria tras una acción de la Policía Nacional en la que se usaron pistolas táser.

Así se ha pronunciado el ministro en declaraciones a los periodistas en Algeciras (Cádiz), donde ha sido cuestionado por si en este caso se mantuvo el protocolo y acerca de si se dio la información a los sanitarios sobre que se había utilizado ese tipo de arma, tras la publicación esta semana de vídeos sobre los hechos.

Grande-Marlaska ha recordado que "hay un protocolo al respecto perfectamente definido y diseñado" sobre la utilización de las pistolas táser.

Además, ha apuntado que "todos los agentes, al utilizar las pistolas táser, portan cámaras al objeto de garantizar y poder comprobar el desarrollo y la corrección del operativo y de la operación que desarrolla".

"Dejemos que la investigación concluya lo que proceda", ha señalado el ministro, respecto a este caso, que se instruye en la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la plaza número 1 de Torremolinos, que está pendiente de los resultados definitivos de autopsia que aclaren la causa de la muerte, han asegurado fuentes judiciales a Europa Press.

La familia de Haitam Mejri ha impulsado esta investigación y ha mantenido que su único objetivo para ello es el esclarecimiento "completo, objetivo y transparente de las circunstancias que rodearon el fallecimiento de Haitam", expresando su deseo de que "salga la verdad al 100%".

Los abogados de la familia sostienen desde el principio un uso supuestamente "desproporcionado" de la fuerza por parte de los agentes, no solamente por la utilización de pistolas táser, sino que consideran que hay "más situaciones violentas", por lo que han solicitado diligencias "de cara a acreditar que ha habido un homicidio".