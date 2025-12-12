Más de 193 detenidos por abrir cuentas bancarias para colaborar en el blanqueo de dinero de una red asentada en Málaga

Agentes de la Policía Nacional especializados en lucha contra el blanqueo de capitales. - CNP MÁLAGA

MÁLAGA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a 193 personas por abrir cuentas bancarias a su nombre y supuestamente ponerlas al servicio de una organización criminal asentada en la provincia de Málaga, a cambio de una comisión, con el fin de blanquear las ganancias de esta trama de actividades vinculadas con el narcotráfico, comercialización fraudulenta de óxido nitroso y estafas telemáticas.

Agentes adscritos a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría Provincial de Málaga han sumado casi 200 personas detenidas, en un periodo de dos años, que servían como 'mulas' del dinero a una amplia red multidelictiva, localizándose 930 cuentas bancarias asociadas a los investigados --y colocadas al servicio de la trama--.

Así lo han informado desde la Policía Nacional en una nota, en la que han apuntado que hay que remontarse un año atrás cuando se explotaba la operación 'Halo-Colbe-Naria', llevada a cabo conjuntamente por Udyco-Málaga, la Policía Judicial de la Comisaría de Antequera y la UDEF, en la que se desarticulaba una red asentada en la provincia.

Esta red presuntamente había creado un complejo entramado bancario con el propósito de introducir, en el sistema financiero legal, el dinero ilícito proveniente de tres líneas de negocio fraudulento: las estafas telemáticas, el tráfico de drogas --marihuana-- y la comercialización de óxido nitroso --también conocido como gas de la risa--.

Según han explicado desde el Cuerpo Nacional de Policía, la dimensión del conglomerado financiero sacó a la luz la participación, en una primera fase, de más de medio centenar de personas que hacían esos trámites bancarios y la apertura de 260 cuentas fraudulentas en entidades financieras, otras 210 en casas de apuestas online, y la circulación de más de 2,5 millones de euros entre las citadas cuentas.

La operación se saldaba, inicialmente, con 43 detenidos, incluidos los cabecillas de la organización; la intervención de 112 kilos de marihuana; y la interceptación de 4.792 botellas de óxido nitroso.

La evolución de la investigación ha permitido continuar destapando "un amplio elenco de 'mulas' bancarias hasta llegar a casi 200 personas implicadas en este papel concreto dentro de la organización", lo que ha permitido, según la Policía Nacional, constatar "cómo el dinero ilícito procedente de las actividades delictivas era introducido en cuentas de estos colaboradores".

En la práctica, los fondos se movían de una cuenta a otra de estas personas, en cortos periodos de tiempo, y se enviaban, además, a casas de apuestas online mediante operativas de blanqueo de capitales. Así, el dinero "se jugaba simulando apuestas legítimas a nombre de estas personas y el saldo limpio --ganancias-- se retiraba a la cuenta de otra 'mula'.

Esta operativa dificultaba la trazabilidad del dinero, "ya que se establecía una cadena de cuentas y personas interpuestas" y por su parte, los precursores de la trama siempre permanecían "en la sombra", han señalado.

Así, han precisado que sumando los resultados de esta otra fase, los investigadores estiman en más de nueve millones de euros el flujo de dinero que movía el entramado, con epicentro de sus operaciones en las plataformas de juego.

Además, se detuvieron a otras siete personas como supuestos captadores, reclutando a personas en ambientes marginales para la apertura de cuentas a cambio de comisiones modestas.

La actuación de esta personas encaja "dentro del tipo delictivo del blanqueo de capitales, que exige la realización de actos que encubren u oculten el origen ilícito del dinero, en este caso desde la posición de colaborador necesario", ha indicado la Policía Nacional, que ha recordado que "ceder una cuenta, ya sea de criptomonedas, bancaria o en casa de apuestas, a terceras personas puede acarrear graves consecuencias si se confirma el fin delictivo".

Por ello, aconsejan "desconfiar --y nunca aceptar-- si alguien propone recibir transferencias y reenviarlas; o abrir una cuenta bancaria, de criptomonedas o de juego, para ceder su uso a terceros, después de compartir documentación personal y contraseñas.