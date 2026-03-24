Más de 200 asistentes a Andalucía Impacta 2026 para fomentar inversión de impacto y colaboración público-privada

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, (d) el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, (c) y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (i). - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 personas se han reunido este martes en Málaga en el encuentro Andalucía Impacta 2026 'Conectando Inversión y Propósito', una iniciativa que ha servido "para fomentar la inversión de impacto y fortalecer la colaboración público-privada en Andalucía".

Tal y como ha emitido la Diputación provincial en una nota, el evento, celebrado en el Centro de Innovación Social La Noria, ha congregado a administraciones públicas, fondos de inversión de impacto, entidades financieras, empresas y proyectos emprendedores, consolidándose como un "espacio clave para conectar capital e iniciativas que dan respuesta a los grandes retos sociales, ambientales y territoriales de Andalucía".

Andalucía Impacta 2026 está impulsado por el Centro de Innovación Social La Noria de la Diputación, el Ayuntamiento de Málaga y la Fundación Foro NESI, con el apoyo de entidades del ecosistema de inversión de impacto como Open Value Foundation, SpainNAB, Cofides, Fundación 'la Caixa' e Hidralia.

Durante la jornada, se han desarrollado distintas sesiones de trabajo orientadas a facilitar la conexión entre inversores y administraciones, así como a explorar nuevas fórmulas de colaboración entre el sector público y el privado. El programa ha incluido espacios de presentación de fondos bajo el formato Impact Match, reuniones privadas entre administraciones públicas e inversores, y sesiones prácticas dirigidas a empresas y emprendedores interesados en acceder a financiación de impacto.

Uno de los momentos centrales del encuentro ha sido el diálogo institucional 'Administraciones e inversores caminando juntas para generar impacto', en el que se ha puesto de manifiesto la creciente relevancia de la inversión de impacto "como herramienta para impulsar políticas públicas más eficaces y orientadas a resultados".

Por su parte, el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha señalado que "este encuentro demuestra el potencial de la colaboración entre administraciones e inversores para activar proyectos que mejoran la vida de las personas, especialmente en ámbitos como el desarrollo territorial o la lucha contra la despoblación".

Al hilo, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha destacado la apuesta por "consolidar a Málaga como referente en inversión y economía de impacto para abordar retos como la movilidad sostenible, la inclusión social o la transición ecológica, así como para seguir avanzando en ámbitos fundamentales como la educación". En este sentido, ha subrayado que "el impacto va más allá de un concepto; es una línea de trabajo clara, estructurada y comprometida desde lo público con la necesaria colaboración con empresas e inversores".

En la misma línea, la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha reconocido "la decisiva contribución del tejido productivo andaluz a la generación de empleo y de bienestar para el conjunto de la sociedad", además de subrayar la "notable aportación de la colaboración privado-público o público-privada en la consecución de ese objetivo".

A su juicio, esa "alianza" es fundamental "para crear sinergias entre dos ámbitos de actuación que se complementan, ya que cada una llega allí donde acaban las competencias de la otra". En ese sentido, ha considerado que factores como la adaptación a la digitalización, la apertura a los mercados internacionales o crecer en tamaño son algunos de los grandes desafíos que deben asumir las pymes y los trabajadores autónomos de la comunidad, a los que ha definido como "columna vertebral de nuestra economía".

Por su parte, el director territorial en Andalucía de CaixaBank, Juan Ignacio Zafra, ha señalado que "Andalucía --y Málaga de forma especial-- cuenta hoy con las condiciones para posicionarse como un auténtico 'hub' europeo de economía de impacto: talento, ecosistema emprendedor, administraciones abiertas a la innovación y una sociedad civil dinámica".

En este sentido, ha afirmado su compromiso por "aportar la capacidad de movilización del sistema financiero para escalar proyectos transformadores, impulsar alianzas público privadas y construir, junto a administraciones y entidades sociales, un modelo de desarrollo sostenible que genere oportunidades reales en todo el territorio".

En contexto, el encuentro ha contado con una amplia representación institucional, con la participación de todas las diputaciones provinciales andaluzas y de consistorios andaluces, lo que refleja el "creciente interés de las administraciones públicas por incorporar nuevas herramientas de financiación y colaboración para impulsar el desarrollo sostenible del territorio".

Asimismo, han participado los principales fondos y entidades de inversión de impacto que operan en España, que han compartido sus criterios de inversión y han explorado oportunidades concretas de colaboración con administraciones públicas y proyectos con impacto social y ambiental.

CONECTAR CAPITAL Y PROPÓSITO

La jornada ha arrancado con 'Grandes retos y oportunidades de Andalucía', a cargo del cofundador y director del Foro NESI de Nueva Economía e Innovación Social, Diego Isabel La Moneda, quien ha analizado el papel de la comunidad autónoma ante desafíos como el reto rural, la transición ecológica o la generación de empleo inclusivo, subrayando la necesidad de articular alianzas entre capital público y privado.

El formato 'Impact Match' ha permitido a los asistentes conocer de primera mano las condiciones de inversión de algunos de los fondos de impacto que operan en España y Europa. Han participado representantes de Open Value Foundation, Fondo de Fundaciones de Impacto, Global Social Impact Investments, CREAS, Phitrust, Goparity, Repsol Impacto Social, Inclimo Climate Tech Fund y SpainSIF, quienes han detallado sus líneas estratégicas y criterios para apoyar proyectos con impacto social y ambiental medible.

Posteriormente, la mesa 'Casos de éxito en la inversión de impacto público-privada' ha presentado experiencias concretas de colaboración, con la participación de representantes del Fondo de Impacto Social (FIS) de Cofides y de la Diputación moderada por SpainNAB, que han compartido aprendizajes para trasladar los marcos teóricos a proyectos reales, como la iniciativa Málaga no Caduca. De forma paralela, se han desarrollado talleres prácticos dirigidos a emprendedores y empresas interesados en acceder a financiación de impacto.

Asimismo, se han celebrado sesiones internas de trabajo entre administraciones públicas andaluzas e inversores para identificar oportunidades concretas de colaboración en torno al reto rural y climático, con la participación de diputaciones provinciales y al reto del empleo, la inclusión sociolaboral y otros desafíos urbanos, en el ámbito municipal. Tras el espacio de 'networking' con la colaboración del proyecto Cantera de la Fundación El Pimpi, la jornada concluirá con una puesta en común de las sesiones de trabajo desarrolladas durante la mañana.

Bajo este contexto, el desarrollo de iniciativas como Andalucía Impacta responde a una tendencia al alza en el ámbito de la inversión de impacto. Según los últimos datos disponibles de SpainNAB, la inversión de impacto en España creció un 26 por ciento entre 2020 y 2023, alcanzando los 1.517 millones de euros en inversión directa. La oferta total de capital de impacto superó los 3.300 millones de euros, con 45 actores identificados realizando inversión directa a través de 64 vehículos de inversión en el país.

Los sectores que concentran mayor interés incluyen medio ambiente, salud, inclusión financiera y educación, consolidando la inversión de impacto como una "herramienta clave para afrontar retos sociales y ambientales". Así, el encuentro refuerza el posicionamiento de Andalucía como un territorio referente en economía de impacto, impulsando la conexión entre capital, innovación social y políticas públicas orientadas a mejorar la vida de las personas.