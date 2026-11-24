Más de 400 nuevos investigadores se suman este curso a la Universidad de Málaga. - UMA

MÁLAGA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Málaga (UMA) ha celebrado este martes la Jornada de Bienvenida a los estudiantes de Doctorado en el salón de actos de la Facultad de Ciencias de la Educación, en un acto presidido por el rector, Teodomiro López. Un total de 424 nuevos investigadores se suman este curso a la universidad.

Acompañado por el vicerrector de Doctorado y Posgrado, Salvador Pérez, y la directora de la Escuela de Doctorado, Llanos Mora, el rector ha destacado la importancia de los estudios de doctorado, puesto que "la investigación es la herramienta más poderosa que tiene una universidad pública".

Por su parte, el vicerrector ha señalado que es una "etapa muy especial, que va a permitir desarrollar una serie de competencias muy avanzadas". La directora ha sido la encargada de presentar el programa de esta jornada de bienvenida, que supone un punto de encuentro para iniciar esta etapa de investigación doctoral.

El catedrático emérito de Teoría de la Literatura y Literatura y Literatura Comparada de la UMA Enrique Baena ha sido el encargado de pronunciar la conferencia inaugural, titulada 'Poéticas y estéticas de la Generación del 27: procesos críticos y hermenéuticos'.

La experiencia del alumnado ha contado con un espacio mediante la mesa 'Doctorado en primera persona', en la que han participado Pilar Cortázar, del programa en Ciencias Jurídicas y Sociales, y Juan Palma, del programa en Tecnologías Informáticas.

Además, el programa ha recogido la presentación de tres iniciativas de apoyo al estudiantado, como son la de Mentoría para Estudiantado de Doctorado, por parte de su coordinadora, Carolina Martín; y la exposición del Programa de Apoyo a la Salud Mental para el Estudiantado de Doctorado, a cargo de su coordinador, José Miguel Morales.

Asimismo, se ha celebrado una charla sobre ética e integridad en la investigación, impartida por Jaime Martín, presidente del Subcomité de Investigación Humana del Comité de Ética e Integridad en la Investigación de la UMA.

La jornada ha finalizado con un acto de reconocimiento a quienes han ejercido como coordinadores y coordinadoras de los programas de doctorado.