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MÁLAGA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 5.186 mujeres víctimas de violencia de género cuentan con protección policial en la provincia de Málaga a través del sistema VioGén a 30 de septiembre de 2026, según los datos del Ministerio de Igualdad.

Este sistema contabiliza los casos de violencia de género y su nivel de riesgo, así como aquellos que cuentan con protección policial, según han recordado desde la Subdelegación del Gobierno en Málaga.

En una nota, han precisado que la serie provincial refleja una evolución creciente en los últimos años, al pasar de 1.922 casos con protección policial en 2022 a 2.243 en 2023, y 2.546 en 2024. En 2025 la cifra se elevó hasta 5.116, mientras que el último dato disponible, correspondiente a septiembre de este año, alcanza los 5.186.

De los casos registrados actualmente con protección policial, 4.618 están clasificados con riesgo bajo, 528 con riesgo medio, 39 con riesgo alto y uno con riesgo extremo. El nivel medio ha aumentado en 33 casos respecto a 2025, mientras que los casos de riesgo alto han pasado de 27 a 39. Los clasificados como riesgo extremo han descendido de tres a uno.

El servicio telefónico y de atención a víctimas de violencia de género 016 contabilizó en Málaga 4.043 consultas pertinentes entre enero y septiembre de 2026, frente a las 4.532 registradas en el conjunto de 2025. Del total de consultas de este año, 3.186 fueron realizadas por las propias usuarias, 657 por familiares o personas allegadas, 145 por otras personas y 55 en las que no consta quién realizó la consulta.

El teléfono continúa siendo el principal canal de contacto, con 3.384 consultas telefónicas en lo que va de año. WhatsApp registró 556 consultas pertinentes, los chats 75 y el correo electrónico 28. La evolución del servicio muestra, han indicado, un crecimiento sostenido de las consultas en los últimos años, desde las 3.347 de 2022 a las 3.888 de 2023, 4.008 en 2024 y 4.532 en 2025.

Asimismo, han precisado los datos del servicio Atenpro, destinado a proporcionar atención y protección a víctimas mediante un sistema de teleasistencia, que cuenta con 517 usuarias activas en Málaga en la actualidad, frente a las 500 registradas en 2025. La serie histórica refleja un aumento de las usuarias activas, que han pasado de 348 en 2018 a 500 en 2025 y 517 a 30 de septiembre de 2026.

Por otro lado, los dispositivos electrónicos de seguimiento destinados a la protección de víctimas y al control de agresores registran 123 dispositivos activos en Málaga a 30 de septiembre de 2026. Al cierre de 2025 la cifra se situaba en 142.

DENUNCIAS

La estadística provincial del Ministerio de Igualdad recoge 4.502 denuncias por violencia de género durante el primer semestre de 2026, mientras que el año 2025 concluyó con un total de 8.783 denuncias registradas.

Asimismo, según han señalado desde la Subdelegación del Gobierno en Málaga, durante el primer semestre los tribunales de justicia han adoptado 615 órdenes de protección a instancia de la víctima, 21 a instancia del ministerio fiscal y once de oficio.

En todo 2025 el registro contabilizó 1.644 órdenes incoadas a instancia de la víctima, dos a instancia de otras personas, 40 a instancia del ministerio fiscal y una de oficio. Ese año se adoptaron 1.216 órdenes a instancia de la víctima, mientras que 428 fueron denegadas por esa misma vía.

Los datos del Ministerio de Igualdad también recogen los recursos económicos y laborales destinados a facilitar la recuperación y la autonomía de las víctimas.

El subsidio para víctimas de violencia de género y sexual, vigente desde noviembre de 2024 y que sustituyó a la antigua Renta Activa de Inserción (RAI), contabiliza 719 perceptoras en Málaga durante el primer semestre de 2026. De las beneficiarias, 649 corresponden a violencia de género, 24 a violencia sexual, 21 a violencia ejercida por padres o hijos y 25 casos en los que no consta el tipo de violencia.

Asimismo, han precisado que la antigua Renta Activa de Inserción registra 27 perceptoras a septiembre de 2026, frente a 526 en 2025. Según han explicado, esta evolución "debe contextualizarse con la sustitución de la RAI por el nuevo subsidio a partir de noviembre de 2024".

Asimismo, entre enero y septiembre de 2026 se han contabilizado ocho contratos bonificados por violencia de género y tres contratos de sustitución, frente a los 16 contratos bonificados y diez de sustitución registrados en 2025.