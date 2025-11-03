Más de 60 deportistas, entrenadoras, directivas, clubes y entidades se citan en Foro 'Más Deporte Más Mujer' en Málaga

El foro, que se celebra en el Higuerón Resort de la ciudad malagueña de Fuengirola, ha sido inaugurado por el vicepresidente y diputado de Deportes, Juan Rosas. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FUENGIROLA (MÁLAGA), 3 (EUROPA PRESS)

Más de 60 deportistas, entrenadoras, directivas, clubes y entidades vinculadas al deporte se dan cita este lunes el VII Foro 'Más Deporte Más Mujer', organizado por la Diputación de Málaga en el marco del programa 'Más Deporte Más Mujer', cuyo objetivo es fomentar el talento femenino en el ámbito deportivo a todos los niveles, desde la práctica saludable al deporte profesional, pasando por las entrenadoras, las periodistas deportivas o la cantera.

El foro, que se celebra en el Higuerón Resort de la ciudad malagueña de Fuengirola, ha sido inaugurado por el vicepresidente y diputado de Deportes, Juan Rosas, quien ha estado acompañado por Amaya Valdemoro, exjugadora internacional de baloncesto, y Javier Fernández, director de Comunicación de la Federación Española de Balonmano.

"Con esta iniciativa, la Diputación lleva ya siete años dando visibilidad al papel de la mujer en el deporte y generando oportunidades para su desarrollo personal y profesional, fomentando una cultura deportiva más igualitaria, diversa y sostenible", ha explicado Rosas.

En este sentido, ha destacado que "la marca personal es un aspecto esencial para potenciar la presencia, proyección y liderazgo de las deportistas". La creación de marca es el tema que centra esta edición del foro, y a lo largo de la jornada de hoy, Amaya Valdemoro y Javier Fernández han compartido algunas claves para construir y proyectar una identidad sólida dentro y fuera de la competición.

Así, el director de Marketing de la Selección Española de Balonmano ha hablado sobre su experiencia en gestión de marca deportiva y comunicación estratégica aplicada al deporte de alto nivel, mientras que la exjugadora internacional ha ofrecido su visión sobre el liderazgo, la comunicación y el papel de la mujer en el deporte.

Otro de los objetivos del foro, según ha explicado el diputado, es fomentar la conexión entre deportistas, profesionales de la comunicación y entidades deportivas, así como inspirar a las nuevas generaciones de mujeres deportistas a través de referentes de éxito y superación.

Durante el foro se ha iniciado el programa formativo 'Mujeres con Marca. Formación digital para deportistas de Málaga', cuyo objetivo es dotar a las participantes de herramientas de comunicación digital, gestión de redes sociales y desarrollo de marca personal para incrementar su visibilidad y oportunidades profesionales, transmitir valores coherentes con su trayectoria, conectar con su comunidad y proyectar una imagen de liderazgo femenino inspirador.

La formación ha contado con una parte presencial que se ha impartido durante el foro, y posteriormente las participantes podrán ampliar la formación de manera online completando un itinerario más amplio y práctico.