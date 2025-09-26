Más de 6.000 escolares de la provincia disfrutarán de actividades educativas gratis programadas por Diputación de Málaga

El diputado provincial de Educación y Juventud, José Santaolalla, ha presentado el glosario de actividades destacando la importante apuesta que desde la Diputación de Málaga se traslada a las aulas de toda la provincia - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

Se impartirán casi 200 talleres con temáticas como la ciencia, los ecosistemas, el flamenco o las tradiciones malagueñas

MÁLAGA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 6.000 escolares de toda la provincia disfrutarán de las actividades educativas programadas por la Diputación de Málaga para los centros formativos, donde, durante el primer trimestre del curso 2025-26, se impartirán casi 200 talleres gratuitos que abordarán temáticas como la ciencia, los ecosistemas, el flamenco o las tradiciones malagueñas. Además, habrá visitas y actividades navideñas.

Así lo ha dado a conocer el diputado de Educación y Juventud, José Santaolalla, que ha presentado el glosario de actividades destacando la importante apuesta que desde la Diputación se traslada a las aulas de toda la provincia. "Continuamos apostando por una educación igualitaria, variada y que llegue a todos los rincones de la provincia", ha expresado.

Estas actividades pretenden acercar a los estudiantes malagueños de Infantil, Primaria y Secundaria a tradiciones como las embarcaciones de jábegas o el flamenco; ahondar en la ciencia básica o en los ecosistemas; o dar a conocer la Diputación como institución y su historia.

Los talleres se inician desde este mismo mes de septiembre y culminarán con las actividades navideñas de la Diputación: la zambombá infantil y el concierto didáctico de Navidad, ambos en el auditorio Edgar Neville.

Los centros educativos interesados en estos talleres podrán solicitarlos desde este próximo lunes, 29 de septiembre, a través del formulario que se encuentra en la página web de la Delegación de Educación de la Diputación.

LAS ACTIVIDADES

Se impartirán doce talleres de iniciación al remo en embarcaciones de jábega, una actividad enfocada a alumnos de entre ocho y 16 años. También habrá 45 talleres de ecosistemas autosuficientes en los que se crearán ecosistemas en miniatura en un recipiente cerrado. Además, se impartirán tres talleres para acercar la ciencia a los más jóvenes de manera divertida y didáctica. Finalmente, habrá actividades lúdicas con hinchables en los centros educativos.

Las instalaciones de la Diputación también serán protagonistas en este inicio del curso con dos actividades diferentes. Por un lado, la sede del ente provincial abrirá sus puertas para que los estudiantes conozcan las instalaciones: el salón de plenos, el auditorio y las diferentes delegaciones. Por otro lado, con las visitas 'La huella del tiempo', los escolares podrán conocer el trabajo del Archivo de la Diputación. Estas actividades se desarrollarán desde octubre y se prolongarán hasta junio de 2026.

Como en años anteriores, el flamenco volverá a ser protagonista de este primer trimestre en este curso coincidiendo con el 16 de noviembre, Día Internacional del Flamenco. Se impartirán 25 talleres de 'El duendecillo flamenco' para el alumnado de Infantil; 52 talleres de 'Buscadores de flamenco' para Primaria; y 15 talleres de cajoneada flamenco para Primaria y Secundaria con 100 cajones por sesión.

Las actividades del trimestre finalizarán a las puertas de la Navidad con los conciertos didácticos, que tendrán lugar los días 26 y 27 de noviembre con 1.600 alumnos: 400 en cada uno de los cuatro pases. Al día siguiente, 28 de noviembre, será el turno de la zambombá navideña con otras dos sesiones. Además, el Belén monumental de la Diputación estará abierto para todos los centros de la provincia que deseen visitarlo.