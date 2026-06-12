Más de un centenar de efectivos forman parte del dispositivo de seguridad por el partido Málaga-Almería del domingo

Archivo - Chupe of Malaga CF celebrates a goal during the Spanish league, LaLiga Hypermotion, football match played between Malaga CF and Granada CF at La Rosaleda stadium on September 6, 2025, in Malaga, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MÁLAGA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha explicado este viernes que ante "la enorme expectación" en la ciudad por el partido de playoff de ascenso entre el Málaga CF y la UD Almería este domingo, habrá un dispositivo de alto riesgo con más de 100 policías a pie de calle.

"Tenemos preparados los dispositivos de unidades especiales de la Unidad de Intervención Policial y activada al 100% a la Unidad de Prevención de Riesgo", ha afirmado Salas al ser preguntado por los medios de comunicación.

En este sentido, también ha confirmado que la Brigada de Seguridad Ciudadana y la Brigada de Información está activada para el domingo y ha añadido que el dispositivo "será integral, sobre todo atendiendo a la afición foránea, la que viene de Almería, y por supuesto atendiendo también a que todas las manifestaciones de apoyo y de alegría por parte de la afición malagueña".

Por último, el subdelegado ha pedido a los malaguistas que demuestren "la responsabilidad que tienen siempre de apoyar al equipo y de respetar, sobre todo, a la afición contraria. En eso se basa el espíritu deportivo y en Málaga lo sabemos bien, lo tenemos en nuestro himno", ha concluido.