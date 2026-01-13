Más de cien mayores aprenden con Hospital Vithas Xanit Internacional la importancia del ejercicio de fuerza para salud

El doctor Antonio Narváez, jefe del servicio de Traumatología de Vithas Xanit, impartiendo la ponencia - HOSPITAL VITHAS XANIT INTERNACIONAL

MÁLAGA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más de cien personas mayores han participado en la I Jornada Formativa 'Mejora de la Fuerza en el Adulto Mayor', organizada por el Área de Deporte del Ayuntamiento de Benalmádena, en la que ha colaborado el Hospital Vithas Xanit.

El evento, celebrado recientemente, ha contado con un Vithas Aula Salud impartido por Antonio Narváez, jefe del Servicio de Traumatología, Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Vithas Xanit Internacional; Juan Correal Naranjo, experto en movimiento humano; y Miguel Angel Araque Martínez, doctor en Educación Física y coautor del libro 'Activamente'.

"El fortalecimiento en adultos mayores es esencial para mantener la autonomía, prevenir caídas y reducir el riesgo de enfermedades crónicas", ha explicado Narváez.

Según la Organización Mundial de la Salud, la inactividad física sigue siendo uno de los principales factores de riesgo para la salud global, ha indicado Vithas en un comunicado. "Incorporar ejercicios de fuerza en la rutina diaria ayuda a mejorar la calidad de vida y prolongar la independencia funcional", ha indicado el especialista.

Antonio Narváez ha impartido un Vithas Aula Salud bajo el título 'Problemas actuales asociados a la falta de movimiento'. En esta charla, el especialista ha explicado cómo la inactividad afecta a la salud musculoesquelética, cardiovascular y metabólica, y qué medidas pueden adoptarse para revertir esta tendencia.

"Cada vez vemos más casos de sarcopenia y pérdida de masa muscular en personas mayores, lo que incrementa el riesgo de caídas y fracturas", ha señalado Narváez. Además, ha insistido en la necesidad de combinar fuerza y equilibrio para mejorar la funcionalidad y reducir la dependencia.

ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y CONSEJOS SALUDABLES

Durante la jornada, se abordaron también estrategias para combatir el sedentarismo y se ofrecieron recomendaciones prácticas adaptadas a las necesidades de las personas mayores. El objetivo fue concienciar sobre la importancia del movimiento como herramienta preventiva y terapéutica.

La jornada también ha contado con la intervención de Juan Correal Naranjo, experto en movimiento humano, quien ha abordado la importancia evolutiva del movimiento, y Miguel Angel Araque Martínez, doctor en Educación Física y coautor del libro 'Activamente', que ha explicado cómo la fuerza incide en la mejora de la salud.

El evento no se ha limitado las conferencias. En el exterior del recinto se han instalado estaciones para realizar pruebas que midieron indicadores de fuerza, permitiendo a los asistentes conocer su estado físico y recibir recomendaciones personalizadas y pautas para incorporar ejercicios en la rutina diaria del adulto mayor.