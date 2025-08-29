La "mayor bajada" del IBI en Estepona (Málaga) beneficia ya a casi 38.000 personas y familias

ESTEPONA (MÁLAGA), 29 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha anunciado que "la mayor bajada de la historia" en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en la ciudad ya se ha comenzado a aplicar y en este mismo mes de agosto esta bajada ha alcanzado de media un 20% y ha beneficiado a cerca de 38.000 recibos.

Tras la liquidación de la totalidad de la deuda heredada del Ayuntamiento, que alcanzaba los 304 millones de euros, el Gobierno local ha destinado recursos a aplicar "la mayor bajada de impuestos de la historia de la ciudad, que ya se ha empezado a materializar en el IBI", según ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado.

Esta rebaja, según los datos de la Intervención Municipal, se ha aplicado a un total de 37.988 recibos de empadronados y el ahorro para el conjunto de los hogares ha alcanzado los 6,1 millones de euros. Con esta medida, el IBI ha protagonizado una bajada acumulada desde 2011 del 50% "gracias a las iniciativas que se han venido realizando en estos años".

Asimismo, han insistido en que "esta política de rebajas en la presión fiscal contrasta con la seguida por gobiernos anteriores, que llegaron a aplicar la mayor subida del IBI de la historia de la ciudad, como la derivada de la revisión de los valores catastrales realizada en el año 2008" y han señalado, de esta forma, a PSOE e IU, quienes gobernaban entonces.

De igual modo, el alcalde, José María García Urbano, ha avanzado que "el Ayuntamiento está estudiando nuevas rebajas en la presión fiscal que sigan beneficiando a los ciudadanos". Por otra parte, el Consistorio ha solicitado al Patronato Provincial de Recaudación que se amplíe el periodo de voluntario de pago del IBI hasta el 30 de septiembre "con el objetivo de facilitar esta gestión a los contribuyentes".

También han explicado que otra de las novedades que en materia fiscal está aplicando el Consistorio es "la reducción del 3% en la tasa de basura a los ciudadanos que realicen un mínimo de tres aportes de basuras en el punto limpio de la ciudad". Esto se trata de residuos para los que "no existan contenedores especiales distribuidos en la vía pública", es decir, aparatos eléctricos e informáticos, mobiliario, aceites, bombillas, radiografías, o ropa, entre otros.

Han destacado que esta rebaja en el recibo debe solicitarse por el usuario ante el Patronato de Recaudación Provincial durante el primer trimestre de 2026, presentando una solicitud, el recibo de la tasa de basura del año anterior, y aportando los justificantes de cada entrega que le serán facilitados en cada visita al Punto Limpio.

El Ayuntamiento de Estepona ha recordado que ya viene aplicando beneficios fiscales en la tasa de basura a los vecinos que se encuentran en situaciones vulnerables, desempleados de larga duración y jubilados.

CONSECUENCIAS DE LA DEUDA CERO

Asimismo, García Urbano ha señalado que esta bajada de impuestos "ha sido posible en cuanto se ha puesto orden en las cuentas municipales y se ha logrado pagar la deuda de 304 millones de euros que se heredó de anteriores corporaciones". En este sentido, ha considerado que el Ayuntamiento "se situó a la cabeza de los consistorios más endeudados de España, con una deuda de 4.600 euros por habitante".

También ha recordado que cuando llegó al Consistorio la situación era "de quiebra. Los empleados públicos tenían que llevar de casa el papel higiénico porque las empresas proveedoras dejaron de servir debido a que no se les pagaba. Incluso las gasolineras del municipio colgaron carteles informando de que no servían combustible a la flota de vehículos municipales por las deudas que mantenían". Esta situación "obligó durante un tiempo a la Policía Local a no usar los coches patrulla".

Por otro lado, el alcalde ha explicado que "el ahorro y la responsabilidad en el gasto han sido determinantes en la gestión económica necesaria para la amortización de este débito, con multitud de medidas que han contribuido a la eliminación de gasto superfluo o al despilfarro de los recursos públicos".

Igualmente, ha subrayado la relevancia que tuvo "la eliminación en 2011 de las empresas municipales, que se habían convertido en instrumentos para eludir la transparencia, el control y el derecho administrativo que rige el funcionamiento de la Administración local, siendo herramientas de gasto sin control de gobiernos predecesores".

Al respecto, ha indicado que, en estos 14 años, "toda la gestión económica y municipal está fiscalizada y controlada con las garantías de los órganos de Intervención, Tesorería y Secretaría". En relación con el pago de la deuda heredada, "es importante destacar el trabajo desarrollado por el actual equipo de gobierno municipal del PP", ha valorado, al tiempo que se ha referido a la eliminación de "la totalidad de las facturas no contabilizadas, las denominadas facturas en los cajones", que alcanzaba los 33 millones de euros.

También "se ha abonado la totalidad de la deuda heredada con la Junta de Andalucía por el uso indebido o no justificado de subvenciones concedidas al anterior gobierno socialista (seis millones de euros); se ha pagado la deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social (60 millones de euros) y con la Agencia Tributaria (18 millones de euros); así como los más de 90 millones de euros del Plan de Pago a Proveedores que hubo que poner en marcha, entre otros conceptos", ha concluido el regidor.