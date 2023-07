Mecano Experience y María José Llergo actúan este fin de semana en el Festival de Música Cueva de Nerja

NERJA (MÁLAGA), 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Este viernes 14 de julio el 62 Festival de Música Cueva de Nerja presenta a la artista cordobesa María José Llergo, que trae a este encuentro "un cante flamenco profundo, renovado y lleno de corazón".

Además, el sábado 15 de julio se invita a bailar y a cantar a pleno pulmón todos los grandes éxitos del grupo Mecano en el mayor concierto homenaje que trae el musical "Mecano Experience".

Llergo ha conseguido el Premio Goya con sólo 29 años, otorgado a la Mejor Canción Original en 2022, con 'Te espera el mar', que interpretó para la película 'Mediterráneo'.

`Niña de las dunas' (2018) --su primer tema-- la presentó al mundo, junto al guitarrista flamenco Marc López. 'Me miras pero no me ves' (2019), escrito por ella misma y coproducido por el sevillano Lost Twin --que habla sobre la invisibilidad de ciertos colectivos--, la consagró como voz destacada; con un sonido primitivo, esencialista, que aúna pasado y modernidad.

'El péndulo' (2019), es adalid de equilibrio y título del primer lanzamiento físico de la artista. Todas estas composiciones se encontraron, finalmente, en 'Sanación' (2020), su primer álbum.

Este disco de siete temas reflejaba su proceso de curación emocional, un homenaje más, también en los detalles sonoros, a sus orígenes. Voz en primer plano flotando sobre un flamenco mántrico y de electrónica atmósfera.

La cantante ha dejado en desuso la paleta de referentes y ha zarandeado el panorama musical. Llergo ha embelesado al público. De hecho, su disco 'Sanación' fue presentado en un Auditori de Barcelona abarrotado. Además, ha recibido el favor de la crítica musical: las publicaciones especializadas Mondosonoro o Rockdelux han sucumbido ante su primer álbum.

Por otra parte, Mecano Experience, que nace como tributo al inigualable grupo español de los años 80 y 90, ha resultado ser un gran éxito de público y crítica, pues en 2022 recorrió el territorio nacional donde obtuvo un aforo de más de 50.000 personas en el total de su gira.

Así, el mayor concierto homenaje de los grandes éxitos de Mecano, continúa en 2023 desplazándose por más de 20 ciudades nuevas de toda España.

Un espectáculo audiovisual con un innovador formato de música en directo que lleva a los escenarios las melodías y letras de este grupo mítico nacional reconocido y aclamado por todos como parte de la historia de nuestro país.

Esta puesta en escena es el homenaje más grande que se ha realizado a Mecano. Una exhibición muy audiovisual, unida a los grandes éxitos de los años 80 y 90 de esta banda madrileña.

Ambos espectáculos comienzan a las 22:30 horas y se llevan a cabo en los jardines exteriores del recinto de la Cueva de Nerja, en el auditorio "Manuel del Campo".

PRÓXIMAS ACTUACIONES

El 62 Festival de Música Cueva de Nerja es un evento organizado por la Fundación Cueva de Nerja y por Grupo Mundo. Las siguientes actuaciones de esta edición son las de Los Morancos y Niña Pastori, el viernes 21 y el sábado 22 de julio respectivamente.

Le seguirá Luz Casal el día 27; Vanesssa Martín, el sábado 29; Raphael el 4 de agosto; Miguel Poveda el día 5; Sara Baras el viernes 11 de agosto; y Pastora Soler el sábado 12 de agosto.