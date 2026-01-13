Un médico del Hospital Regional de Málaga recibe un puñetazo y patadas mientras atendía a una paciente

Concentración de médicos convocada por el SMM este martes para protestar por la segunda agresión que recibe un facultativo en la provincia de Málaga en lo que va de año. - SINDICATO MÉDICO DE MÁLAGA

MÁLAGA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un médico del servicio de urgencias del Hospital Regional de Málaga, ha sido agredido físicamente y ha recibido un puñetazo y patadas al intentar atender a una paciente que presentaba síntomas de crisis de ansiedad por motivos personales.

Así lo ha dado a conocer el Sindicato Médico de Málaga (SMM) que, en un comunicado de prensa, ha detallado que los hechos sucedieron el pasado 7 de enero cuando usuaria le propinó un puñetazo en el pecho al médico, además de varias patadas que pudo esquivar, aunque provocaron daños en el mobiliario y el equipamiento sanitario de la consulta.

Según el relato del SMM, la situación concluyó con la intervención de los vigilantes de seguridad del hospital, que expulsaron a la paciente de las instalaciones y aseguraron que la agresora no regresara.

El facultativo, que se encuentra físicamente bien, cursó la Comunicación de Accidente de Trabajo e Incidente (CATI) a su jefa de servicio y está pendiente de denunciar a la agresora en comisaría.

Los médicos se han concentrado este martes en la entrada del pabellón B del Hospital Regional para protestar por este nuevo caso de violencia ejercida contra profesionales sanitarios.

Desde el Sindicato Médico de Málaga señalan que esta es la segunda agresión a un facultativo en la provincia en este 2026, "en una situación que sigue incrementándose en los últimos años y que este sindicato viene denunciando con tolerancia cero, aunque con la esperanza de que en los próximos meses no se produzcan más agresiones, si bien la Junta de Andalucía no ha tomado medidas contundentes al respecto", concluyen.