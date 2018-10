Médicos de centros de salud y del Hospital Civil de Málaga fijan protestas por las "escasas" sustituciones de verano

Publicado 29/06/2018 15:14:17 CET

El Sindicato Médico de Málaga y el colectivo profesional de facultativos 'Basta Ya' se reunieron este pasado jueves para decidir un calendario de protestas públicas que clame contra el "desprecio" y la "discriminación" con las aseguran que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) está tratando a los facultativos de la sanidad pública en la Atención Primaria y de hospitales como el Civil en Málaga.

Por el momento, según ha explicado el SMM, el primer centro de salud que saldrá a la calle para manifestarse será el de Huelin, que a las 11.00 horas del próximo miércoles tiene previsto concentrar a los médicos que, han asegurado, están "hartos y cansados de tanta desconsideración por parte de la Junta, que los sobrecarga de trabajo y no les paga las horas extra que prometió retribuirles en un acuerdo de 2017 para suplir estas escasas sustituciones. Cuando además se conoce que el dinero existe y se está pagando en otras provincias".

El calendario continuará el miércoles 11 de julio en el centro de salud de Puerta Blanca, el 18 en Miraflores, el 25 en El Palo, el 5 de septiembre en el de la Victoria y el 12 en Portada Alta. Todos en Málaga, aunque puede extenderse a toda la provincia, han advertido.

Serán paros de 15 minutos que también tienen la intención de concienciar a los ciudadanos para los que se están cerrando centros de salud por las tardes y a los que se está abocando a las "ya de por sí colapsadas Urgencias de hospitales".

Este calendario de protestas tiene previsto terminar en una asamblea en septiembre donde se decidirá si ir a huelga y poner de sobre la mesa "la desastrosa gestión que se está realizando en estos centros, primera referencia de muchos mayores de nuestra sociedad".

Por su parte, los médicos del Hospital Civil también han decidido protestar públicamente y periódicamente durante el verano a las puertas de este centro hospitalario, "donde las sustituciones del periodo estival brillan por su ausencia y hace tan sólo unos días tres médicos registraron una cifra increíble de atenciones sanitarias: 360".

El presidente del Sindicato Médico de Málaga, Antonio Martín Noblejas, ha apoyado estas movilizaciones y también baraja la huelga si la Junta no hace nada. "En el SAS tienen que rectificar. El sobresfuerzo que hacen los médicos en verano, cubriendo a los compañeros que están de vacaciones, hay que pagarlo. Que el dinero además nos dicen que no está y se está pagando en otras provincias".

En este punto, ha determinado que "lo que no puede ser es que encima de que no contratan quieran ahorrarse ese dinero no pagando a los facultativos de los centros de salud que asumen una sobrecarga de trabajo. Eso es condenar a la sanidad malagueña a que sus médicos emigren".

Así, Noblejas ha añadido que la situación del Civil "también es desesperante" y "habitual" en los otros dos grandes hospitales de la capital. "Los médicos de Urgencias trabajan a un ritmo muy alto todo el año. Llega el verano y un tercio de la plantilla se va de vacaciones por turnos, no se contrata ese tercio ni de lejos".

De este modo, "se junta con que la demanda aumenta porque los centros de salud cierran por las tardes, multiplicamos por cuatro los turistas y además llegan los médicos internos residentes (MIR) a los que en vez de adelantarles el aprendizaje se les tiene que enseñar en plena vorágine. Es un caos", ha sentenciado el presidente del SMM.