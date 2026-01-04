Al menos tres carreteras de la provincia de Málaga cortadas por incidencias debido a las lluvias

Al menos tres carreteras cortadas por incidencias debido a las lluvias. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres carreteras de la provincia de Málaga están cortadas debido a las incidencias ocurridas por las lluvias registradas durante todo el domingo, según han confirmado desde la Jefatura Provincial de Tráfico y la Diputación malagueña.

Así, desde la DGT han indicado a Europa Press que la carretera A-7059 que conecta el municipio malagueño de Alhaurín de la Torre se encuentra cortada desde las 13.45 horas y también está en esa misma situación la MA-5401 en su totalidad.

Respecto a esta última vía, el corte se debe, han precisado desde la Diputación, a que desde el cruce de Casarabonela (Málaga) hacia la localidad de El Burgo hay peligro por el desbordamiento del arroyo Blanquillo y en el otro tramo "están cayendo pinos sobre la calzada", lo que hace "muy peligroso" transitar por la misma.

Asimismo, desde la Diputación también han indicado que en la Serranía de Ronda, la carretera MA-8302 al municipio de Genalguacil se ha cortado por la crecida del río Almarchal, que, han apuntado, "ya pasa por encima del badén inundable". En todos los casos, han señalado que hay itinerarios alternativos y conexión entre las poblaciones por otras carreteras.

Por otro lado, desde el Ayuntamiento de Málaga han informado de que Protección Civil está desplazada a las barriadas de Santa Amalia y Santa Águeda en el distrito de Campanillas, "donde recomienda a los vecinos que desalojen sus viviendas en caso de tener hogares de familiares a los que desplazarse o bien suban a los pisos superiores de sus casas por precaución".

Además, desde la Diputación han señalado que dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) están realizando varias salidas, como la realizada para retirar un poste de banderola con riesgo de caída en la carretera en la Urbanización Doña Julia de Casares Costa o para cortar y retirar un árbol de grandes dimensiones caído sobre una vivienda en la Urbanización Mar y Monte en la zona de Atalaya Isdabe de Estepona.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Cártama ha informado de que se ha habilitado el pabellón de tenis de mesa de Estación de Cártama "para acoger a las personas del municipio y de localidades vecinas que se hayan visto afectadas por las inundaciones".

Asimismo, el Consistorio de Alhaurín de la Torre también ha informado en redes sociales de "inundaciones en la zona de Santa Amalia por la crecida del río Guadalhorce" y del corte de algunos caminos.

En Guaro, el Ayuntamiento ha pedido en redes sociales que no se transite por el puente de Río Grande a la altura de la venta Umami, por riesgo de desbordamiento y han pedido "máxima precaución" ya que también se están produciendo desprendimientos en caminos. Así, han pedido que "no se hagan desplazamientos que no sean por motivos de fuerza mayor".