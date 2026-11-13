El mercadillo callejero de oportunidades de empleo, formación y recursos innovadores para jóvenes llega a Mollina

La diputada de Empleo y Formación, María del Carmen Márquez, junto al alcalde de Mollina, Eugenio Sevillano, visitan la V edición de Opportunity Morning. - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La V edición de Opportunity Morning llega al municipio malagueño de Mollina. Se trata de una actividad organizada por la Diputación de Málaga con la colaboración de la Asociación Arrabal y la Asociación Mangas Verdes, con el objetivo de que los jóvenes de la provincia conozcan las oportunidades a su alcance, tanto formativas, como de empleo, emprendimiento, idiomas, movilidad internacional, voluntariado, igualdad, innovación social, medioambiente, nuevas tecnologías y ocio responsable.

Así lo ha dado a conocer la diputada de Empleo y Formación, María del Carmen Márquez, junto al alcalde de Mollina, Eugenio Sevillano, que han visitado el encuentro.

Márquez ha explicado que la presente edición, celebrada en la plaza de Atenas de Mollina, y a la que han acudido más de 400 alumnos de instituto de la comarca de Antequera, ha puesto el foco en la aplicación de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial en los distintos ámbitos profesionales, así como el empleo verde, explorando cómo contribuyen a revitalizar oficios tradicionales y sectores primarios.

Asimismo, ha destacado "el enorme potencial y talento de los jóvenes de la provincia, que encuentran en este tipo de encuentros una oportunidad muy buena para no solo mejorar en su formación, sino también explorar oportunidades laborales o de ocio en su zona".

Durante casi cuatro horas los asistentes han encontrado puntos de información, charlas motivacionales, iniciativas de innovación social, talleres para el fomento del autoempleo, presentación de recursos para el desarrollo, acciones medioambientales y de sostenibilidad y otros contenidos.

Asimismo, el servicio de Empleo de la Diputación ha contado con un stand informativo con los recursos en materia de empleabilidad y emprendimiento de la institución provincial.