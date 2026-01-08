Mijas empieza a poner a punto sus playas con la adquisición de nuevo equipamiento por valor de casi 500.000 euros

Equipamiento playas en Mijas. - AYUNTAMIENTO DE MIJAS

MIJAS (MÁLAGA), 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mijas (Málaga) ha sacado a concurso público la adquisición de nuevo equipamiento para las playas, por valor de 483.685,40 euros, con el objetivo de poner a punto el litoral de la localidad.

Así lo ha anunciado el edil de Playas, Daniel Gómez, quien ha explicado que el nuevo material servirá para renovar y optimizar el ya existente. Dada la magnitud del contrato y su variedad, se ha dividido en distintos lotes en virtud del material a suministrar.

De esta forma, el lote 1 contempla la adquisición de dos módulos de salvamento y socorrismo de más de cinco metros de altura. El módulo contará con sala médica, sala para los socorristas, aseo y torre de vigilancia. El diseño exterior será propuesto por el contratista, aunque el Ayuntamiento tendrá capacidad de elección.

El lote 2 recoge seis unidades de aseos públicos, mientras que el lote 3 contempla otros dos nuevos módulos en este caso adaptados a personas ostomizadas, debiendo estar fabricados con material compuesto sintético de uso sanitario y antibacteriano, para garantizar la higiene, limpieza fácil, construcción sólida y resistente, juntas invisibles, uniformidad del color. Este mueble estará fijado a la pared.

A su vez, a través del lote 4, se estipula la incorporación de 80 unidades de tarimas de hormigón de 1,8x1 metros para facilitar el acceso a las personas con movilidad reducida.

Las tarimas serán transportables y cumplirán con la ordenanza reguladora de accesibilidad, sobre normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. Un total de 20 de las tarimas deberá contar con el escudo del Ayuntamiento en una de sus esquinas.

La limpieza también tiene su espacio en este contrato, en concreto, en el lote 5, por lo que habrá doscientas papeleras nuevas. Contarán con cuatro aperturas superiores para facilitar la separación de residuos. El lote 6 recoge la incorporación de treinta bancos para el Paseo de la Marina y la Senda Litoral.

Para las playas adaptadas, el lote 7 estipula seis unidades de flexipasarelas enrollables, lo que permitirá montar y desmontar con facilidad. Tendrán un ancho de 1,8 metros y se harán por tramos de diez metros de longitud con bordes reforzados y planos para la seguridad de los usuarios.

El deporte en este caso viene representado en el lote 8 con la incorporación de un conjunto de calistenia. Contará con ocho barras para dominadas, una barra Freestyle, ocho postes verticales y veinte unidades de abrazaderas y ocho cubiertas postes verticales.

"Es un pliego muy variado y ambicioso con el que pretendemos optimizar el estado de nuestras playas y seguir incorporando servicios para nuestros usuarios. Porque las playas son nuestra principal carta de presentación, por lo que trabajamos incansablemente para que estén en perfecto estado de revista", ha explicado Gómez. Las empresas interesadas en hacerse con esta licitación tienen hasta el 22 de enero para presentar sus ofertas.