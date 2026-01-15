Mijas (Málaga) implantará 150 cámaras de vigilancia para seguridad ciudadana, prevenir delitos y controlar el tráfico

La alcaldesa de Mijas, Ana Mata, y el concejal delegado de Policía Local, Juan Carlos Cuevas, han presentado este jueves este sistema, que cuenta con una partida de 2.182.703 euros más IVA en el presupuesto de 2026. - AYUNTAMIENTO DE MIJAS

El Ayuntamiento invertirá más de dos millones de euros en un completo sistema gestionado por la Policía Local

MIJAS (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mijas (Málaga) ha anunciado el que ha calificado como "un paso adelante muy importante en lo relativo a la seguridad del municipio" con la implantación de un completo sistema de videovigilancia. Se trata de una estructura que estará gestionada por el centro de coordinación municipal (Cecom) de la Policía Local, y que servirá para mejorar la seguridad ciudadana, la prevención de delitos y el control del tráfico.

La alcaldesa de Mijas, Ana Mata, y el concejal delegado de Policía Local, Juan Carlos Cuevas, han presentado este jueves este sistema, que cuenta con una partida de 2.182.703 euros más IVA en el presupuesto de 2026. Contempla, entre otros conceptos, la instalación de más de 150 cámaras en el término municipal, sobre todo en los tres núcleos de población (el Pueblo, La Cala y Las Lagunas) y en las principales urbanizaciones.

Este proyecto está diseñado técnicamente por una empresa especializada junto a la Policía Local, lo que significa que incluye las características demandadas por este cuerpo, en virtud de su formación y experiencia. Se trata de una infraestructura que funcionará las 24 horas del día y los 365 días del año, con tecnología actualizada y preparada para el futuro.

PROTECCIÓN DE PERSONAS, BIENES Y PATRIMONIO

De manera más concreta, el sistema contará con cámaras distribuidas por todo el municipio. Por un lado, habrá cámaras destinadas a la seguridad ciudadana, ubicadas en plazas, espacios públicos y zonas de alta afluencia, que se emplearán para la prevención de delitos y para la protección de las personas, los bienes y el patrimonio público.

Por otro, habrá cámaras de control de tráfico y lectura de matrículas, situadas en accesos, rotondas y entradas y salidas del municipio, que permitirán identificar vehículos, controlar la movilidad y apoyar investigaciones policiales cuando sea necesario.

"La convivencia, el bienestar, el ocio y la vida diaria en una ciudad solamente son posibles desde una sensación y una realidad de seguridad. Y eso es lo que le vamos a dar a los casi 100.000 mijeños y mijeñas, porque Mijas es un municipio seguro, pero lo va a ser aún más gracias a esta iniciativa del equipo de gobierno", ha asegurado Mata.

Todas las ubicaciones han sido seleccionadas con criterios técnicos y policiales, de manera que se han priorizado los puntos más sensibles del municipio. En este sentido, Cuevas ha informado de que los agentes que estén en el Cecom "podrán visualizar imágenes en tiempo real, revisar grabaciones y coordinar recursos sobre el terreno con mayor rapidez".

Esto supone, según el edil responsable, multiplicar la capacidad operativa de la Policía Local, sin necesidad de tener presencia física constante en cada punto del municipio. "Es una herramienta que mejora la toma de decisiones y reduce de forma significativa los tiempos de respuesta", ha explicado.

Además, el sistema está basado en tecnología digital de alta resolución, con visión nocturna y analítica de vídeo con inteligencia artificial. La transmisión de imágenes se hace principalmente con redes inalámbricas, lo que reduce obra civil, costes y molestias en la vía pública.

PROTECCIÓN DE DATOS Y PRIVACIDAD

Por otra parte, Cuevas ha subrayado que este proyecto "cumple estrictamente toda la normativa vigente en materia de protección de datos y derechos de los ciudadanos", de manera que las zonas videovigiladas estarán debidamente señalizadas, y el uso de las imágenes será exclusivamente policial y administrativo.

La alcaldesa ha añadido que esta decisión es fundamental para un municipio como Mijas, el tercero en extensión de la provincia de Málaga, y el tercero también en población, pues roza ya los 100.000 habitantes. "Mijas es una gran ciudad, pero repartida en tres núcleos de población; y esta circunstancia tiene muchas ventajas, pero también inconvenientes cuando hablamos de la seguridad en general o de la seguridad vial en concreto", ha dicho.

La licitación de este proyecto, publicada en el Portal de Contratación del Estado, tiene un plazo de presentación de ofertas para las empresas interesadas que concluye el día 2 de febrero.