Mijas (Málaga) refuerza el control ambiental de aguas de arroyos que llegan a playas y mejora el análisis de la arena

Playa La Cala de Mijas. - AYUNTAMIENTO DE MIJAS

MIJAS (MÁLAGA), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mijas (Málaga) ha reforzado el control ambiental de las aguas de los arroyos que desembocan en las playas del municipio gracias a un nuevo contrato que también contempla el análisis microbiológico de la arena.

Así lo han informado desde el Consistorio en una nota, en la que han precisado que el objetivo es asegurar el correcto estado de las aguas que llegan al mar y también las áreas preferentes de uso de los bañistas, especialmente en la época estival.

En concreto son nueve los puntos críticos que se analizarán, situados en el arroyo El Charcón (playa El Charcón); la Cañada de los Carniceros (El Chaparral), el arroyo de los Moros (El Chaparral), el arroyo de La Cala (La Cala), el arroyo El Bombo (El Bombo), la conducción de la salida de pluviales 1 (Riviera del Sol), el arroyo La Lucera (Riviera del Sol) y la conducción de salida de pluviales 2 (Riviera del Sol).

Según ha explicado el concejal delegado de Medio Ambiente, Marco Cortés, la toma de muestras y su analítica para el control de la calidad del agua de arroyos y conducciones de pluviales se realizará durante la temporada de baño con una periodicidad quincenal, con el objetivo de mantener una supervisión constante para garantizar el buen estado.

En lo que se refiere al control microbiológico de la arena de playa, se actuará en La Luna-Royal Beach, Alhamar, Calahonda, Riviera, El Bombo, La Cala, Las Doradas, El Chaparral y El Charcón. Principalmente los parámetros que se analizarán en la recogida de muestras serán las bacterias Escherichia Coli y Enterococos intestinales.

Es la empresa adjudicataria de este servicio es Laboratorio Anayco, SLU, por un montante de 12.196,8 euros, impuestos incluidos, y el plazo de ejecución del contrato es de dos años.

Por otra parte, el contrato también incluye el control de calidad de las aguas superficiales del arroyo de los Toros, en la planta de tratamiento de residuos de Entrerríos, en dos puntos, uno aguas arriba y otro aguas abajo, este último adyacente al vaso de vertido 1, ya sin actividad.

Los parámetros que se analizarán en este caso son pH, sólidos en suspensión, aceites y grasas, conductividad, DQO, DBO5, COT, cianuros, cloruros, fluoruros, nitritos, nitratos, amonio, N Kjeldhal, sulfatos, sulfuros, P total, fenoles, coliformes fecales y totales, Zn, Cd, Cu, Cr, Ni, Hg, Pb, Fe, y As. La frecuencia de muestreo será trimestral.