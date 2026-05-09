Mimma Málaga se convierte en laboratorio de música contemporánea con el concierto del taller del Conservatorio Superior

Mimma se convierte en laboratorio con los sonidos del mañana del taller del Conservatorio Superior de Málaga. - MIMMA

MÁLAGA 9 May. (EUROPA PRESS) -

El Museo Interactivo de la Música de Málaga (Mimma) continúa su apuesta por la creación más actual y el talento emergente y este domingo la sala living lab se transformará en un espacio de experimentación con el Concierto del Taller de Música Contemporánea del Conservatorio Superior, una cita donde el sonido del mañana se hace presente hoy.

Este concierto, que tendrá lugar a las a las 12.00 horas, es el resultado de un trabajo de investigación llevado a cabo por los intérpretes de los últimos cursos de grado del Conservatorio Superior, han informado a través de una nota

El programa invita al público a un viaje por los repertorios de los siglos XX y XXI, explorando nuevas texturas, lenguajes y formas de entender la música que desafían lo convencional, han destacado desde el Mimma.

Según han explicado, uno de los grandes atractivos de la jornada es la sinergia creativa entre los intérpretes y los jóvenes alumnos de composición del centro.

Esta colaboración permite que el Mimma sea testigo "de obras recién nacidas, fruto de la experimentación viva y el diálogo entre quienes escriben la música y quienes le dan vida en el escenario", han expresado.

Bajo la premisa de que la música contemporánea es un lenguaje vivo que todos podemos descodificar, el evento está diseñado para todos los públicos. Es una oportunidad única para descubrir, de forma cercana y didáctica, hacia dónde camina la creación musical en nuestra ciudad.

Como es tradición en el espíritu interactivo del museo, el acceso al concierto está incluido con la entrada general, lo que permite redondear la mañana con una visita completa a la colección permanente y las exposiciones temporales del Mimma. Una hora de inmersión total en las vanguardias musicales en pleno corazón de la calle Beatas.