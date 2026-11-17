Imagen del centro comercial Miramar. - CC MIRAMAR

FUENGIROLA (MÁLAGA), 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial Miramar de Fuengirola (Málaga) y la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de la Costa del Sol (Afesol) han impulsado un programa de acompañamiento emocional que beneficiará a más de 3.500 alumnos de Fuengirola y Mijas. A través de esta iniciativa, se desarrollarán jornadas de convivencia y talleres de concienciación, entre otras acciones enfocadas en la salud mental en las aulas, desde este mes de noviembre y hasta mayo del próximo año.

Según han explicado desde Miramar, el proyecto se desarrollará con los grupos de primero a cuarto de la ESO del IES Eduardo Janeiro (Fuengirola), dos grupos desde sexto de Primaria hasta segundo de Bachillerato del Colegio Salliver (Fuengirola) y un grupo de primero y segundo de la ESO del IES Las Lagunas de Mijas. En total, se formará como ayudantes emocionales a unos 200 alumnos.

La acción forma parte de la campaña 'Quédate un rato', impulsada por el centro comercial malagueño, y nace para "ofrecer apoyo emocional entre iguales ante el aumento significativo de los múltiples problemas de salud mental que padecen los jóvenes". "La campaña pone en valor la presencia física, dejando de lado las pantallas, la tecnología y las redes sociales y potenciando, por el contrario, la creación de vínculos emocionales directos", han apuntado desde Miramar.

En coordinación con la Fundación Anar, el complejo dará visibilidad a esta campaña en sus espacios a través de carteles informativos que se situarán en puntos como los aseos y los ascensores, con mensajes como ‘¿Cuándo fue la última vez que miraste a alguien de verdad?’ o ‘Hoy escribe tú primero’ que invitan a reflexionar sobre el cuidado de las relaciones personales.

La directora de marketing de Miramar, Sandra Iglesias, ha señalado que, "para nosotros es un orgullo poder colaborar con iniciativas como ‘Quédate un rato’, que contribuyen a mejorar el bienestar emocional de los jóvenes de nuestro entorno y ponen de manifiesto la importancia de la escucha en una etapa tan importante como la adolescencia". "Con este proyecto queremos reforzar nuestro compromiso con la comunidad local, apoyando acciones que trascienden el ámbito comercial y generan un impacto positivo en la sociedad, especialmente entre las nuevas generaciones", ha destacado.

El objetivo de Miramar pasa por dar la "máxima visibilidad" a un proyecto en el que los escolares tomarán conciencia sobre la importancia de escuchar a otros compañeros que atraviesan momentos difíciles y la necesidad de promover relaciones saludables en el aula. También se les guiará para que sepan detectar señales de malestar emocional entre iguales y conozcan cuándo es necesario derivar determinadas situaciones a adultos de referencia, como el profesorado o los orientadores.

Durante los más de seis meses de duración de este programa formativo, se realizarán sesiones de seguimiento con el alumnado participante, con el objetivo de monitorizar los progresos.