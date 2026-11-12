Miramar, en Fuengirola (Málaga), inaugura su poblado navideño 'Estudios Santa' con cine, obras de teatro y talleres

El Poblado de Miramar se transforma en 'Estudios Santa' esta Navidad. - CC MIRAMAR

FUENGIROLA (MÁLAGA), 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial Miramar de Fuengirola (Málaga) ha inaugurado su nuevo poblado navideño 'Estudios Santa', cuya temática se centrará en las películas de esta época del año. Desde este mes de noviembre y hasta enero, el espacio acogerá un programa de actividades que pasarán por un recorrido 'cinematográfico', obras de teatro infantiles, sesiones de baile y talleres artísticos.

Según han explicado desde Miramar, el público podrá visitar "la sala de vestuarios de Papá Noel", quien los llevará por "una sala de casting, una sala de rodaje y hasta un paseo de la fama con aplausos y flashes reales". Durante el viaje, "los protagonistas serán los más pequeños, quienes ayudarán a Santa a rodar la película de la Navidad, donde él será el director". Al finalizar el recorrido, las familias que hayan reservado cita previa se llevarán una foto de recuerdo.

Además de su evento principal, el poblado navideño contará con una agenda de actividades que iniciará con visitas al propio Papá Noel, que podrán realizarse todas las semanas hasta el próximo 24 de diciembre.

Miramar también dará protagonismo a la "creatividad artística" a través de los talleres 'Salta la Pantalla' y 'El Rincón de las Estrellas', que ofrecerán nuevas formas de "participar, crear y vivir" la magia de esta Navidad, y 'Hollywood Kids Studio', que ofrecerá una experiencia en la que el universo del cine se convertirá en "una fuente de inspiración para que los niños den rienda suelta a su imaginación". Los tres talleres se celebrarán durante noviembre y diciembre, y se ampliarán hasta los primeros días del mes de enero.

OBRAS DE TEATRO INFANTILES Y BAILE

El teatro también tendrá su propio espacio en la agenda de Miramar. Con la idea de ofrecer un ocio "familiar y educativo", durante todos los sábados de noviembre se representarán diversas historias navideñas teatralizadas que contarán con personajes entrañables y momentos de ilusión. Las obras se expondrán desde este mes de noviembre y hasta principios de enero con dos funciones diarias, a las 17,00 y a las 18,30 horas. Paralelamente, las familias podrán disfrutar de bailes navideños y "efectos de nieve", una actividad de libre acceso que no requerirá de reserva previa.

Otros de los grandes invitados al poblado navideño serán Los Reyes Magos, quienes celebrarán su llegada con un pasacalle que tendrá lugar el sábado 26 de diciembre a las 14,00 horas y, a partir de entonces, el público podrá visitarlos en su jaima hasta el próximo 5 de enero.

Para participar en las actividades de 'Estudios Santa', los interesados deberán descargar la app gratuita de Miramar, disponible para iOS y Android, y consultar las citas disponibles para las actividades que requieren reserva, aunque también se habilitará una cola para aquellos que acudan sin ella, sujeta a disponibilidad y aforo. Todos los horarios de las actividades se pueden consultar en la página web del centro comercial.